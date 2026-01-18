Ακουστικά στη δουλειά: Παραγωγικότητα, αγένεια ή σιωπηλή εξέγερση της Gen Z;

Είναι αντικοινωνικό το να φοράς ακουστικά στο γραφείο; Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι τα χρησιμοποιούν ως «ηχητική ασπίδα» στην καθημερινότητα της δουλειάς.

Σε περιβάλλοντα ατομικής εργασίας, μπροστά σε υπολογιστή και χωρίς συνεχή επαφή με συναδέλφους ή κοινό, η χρήση ακουστικών σπάνια θεωρείται πρόβλημα. Σε ορισμένες δουλειές, μάλιστα, είναι απαραίτητα, όχι για μουσική, αλλά για επικοινωνία, όπως στα τηλεφωνικά κέντρα ή στην εξυπηρέτηση πελατών.

Στα σύγχρονα γραφεία, η προφορική συνεννόηση έχει σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από εφαρμογές όπως Teams, Slack, Viber ή WhatsApp. Οι οδηγίες δίνονται κοφτά, συχνά με emojis: 👍 για «προχώρα», 👎 για «πάγωσε», κεφαλαία για παρατήρηση, καρδούλα για επιβράβευση.

Τα ακουστικά ως εργαλείο συγκέντρωσης στη δουλειά

Ειδικά στα open plan γραφεία, η συγκέντρωση θεωρείται προϋπόθεση παραγωγικότητας. Για πολλούς εργαζόμενους, τα ακουστικά λειτουργούν σαν φίλτρο απέναντι στον θόρυβο, τις συνομιλίες και το μόνιμο βουητό του χώρου.

Ωστόσο, η συνεχής χρήση τους μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί. Σε ορισμένα περιβάλλοντα εκλαμβάνεται ως αποστασιοποίηση, έλλειψη διάθεσης για συνεργασία ή ακόμα και ως σιωπηλό «μη με ενοχλείτε», με κατεβασμένα… ηχητικά ρολά.

Η σύγκρουση των γενεών στο γραφείο: Gen Z, η γενιά των AirPods

Το αν «επιτρέπεται» ή όχι να φοράς ακουστικά στη δουλειά έχει εξελιχθεί σε σημείο τριβής μεταξύ γενεών και ιεραρχικών επιπέδων. Για χρόνια, τα σχετικά άρθρα στόχευαν κυρίως τους millennials: «Γιατί δεν πρέπει να μισείτε τους millennials που φοράνε ακουστικά στο γραφείο», έγραφε το CNBC, καλώντας τους μεγαλύτερους εργαζόμενους να μην ταυτίζουν τα ακουστικά με τεμπελιά ή αδιαφορία.

Το βασικό επιχείρημα υπέρ της μουσικής στη δουλειά είναι η αύξηση της παραγωγικότητας. Το αντεπιχείρημα: τα ακουστικά δυσκολεύουν την αυθόρμητη επικοινωνία, τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών, κρίσιμα στοιχεία για δημιουργικές ομάδες.

Σήμερα, στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως οι εργαζόμενοι της Gen Z. Όχι απλώς με ακουστικά, αλλά με AirPods, σε μια διαρκή κατάσταση ηχομόνωσης: «Είμαι Gen Z και φοράω ακουστικά στη δουλειά. Η προϊσταμένη μου το θεωρεί αντικοινωνικό», γράφει 23χρονη εργαζόμενη σε επιστολή της, με ειδικούς HR να αναλύουν τα υπέρ και τα κατά.

Fortune και Guardian μιλούν για το φαινόμενο του «taskmasking», το να δείχνεις δηλαδή υπερβολικά απασχολημένος ως άτυπη αντίδραση στην υποχρεωτική επιστροφή στο γραφείο.

