Στην ίδια δουλειά 84 χρόνια: Στα 100 του κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ

Ξεκίνησε να εργάζεται στα 15 και στα 100 του μπήκε στα ρεκόρ Γκίνες για τη μακροβιότερη καριέρα στην ίδια εταιρεία, χάρη στην αφοσίωση και συνέπειά του.

Μια δουλειά που ξεκίνησε ως ανάγκη στην εφηβεία εξελίχθηκε σε ένα μοναδικό παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Walter Orthmann, 100 ετών σήμερα, εργάζεται αδιάκοπα στην ίδια κλωστοϋφαντουργική εταιρεία στη Βραζιλία εδώ και 84 χρόνια και 9 ημέρες, επίδοση που αναγνωρίστηκε επίσημα από το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως η μακροβιότερη καριέρα σε μία μόνο επιχείρηση.

Ο Orthmann προσλήφθηκε το 1938, σε ηλικία μόλις 15 ετών, στην Industrias Renaux, στην πόλη Μπρούσκ της βόρειας Βραζιλίας, μια περιοχή με έντονη γερμανική επιρροή και ισχυρή παρουσία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Αυτό που τότε έμοιαζε με μια προσωρινή απασχόληση, εξελίχθηκε σε μια διαδρομή ζωής, συνδεδεμένη άρρηκτα με την ιστορία και την ανάπτυξη της ίδιας της εταιρείας.

Ξεκινώντας από τον τομέα της αποστολής προϊόντων, ο Orthmann ξεχώρισε γρήγορα για την ευστροφία και τη γνώση της γερμανικής γλώσσας, στοιχείο ιδιαίτερα χρήσιμο σε μια επιχείρηση με διεθνείς συνεργασίες. Με τα χρόνια ανέβηκε σταθερά στην εταιρική ιεραρχία, καταλήγοντας στο τμήμα πωλήσεων, όπου διαχειρίστηκε κρίσιμες συμφωνίες με βασικούς πελάτες.

Προσαρμογή σε κάθε εποχή

Η συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής αποτέλεσε αφορμή για την αναγνώριση της συνεισφοράς και της προσαρμοστικότητάς του. Από τα χειρόγραφα λογιστικά βιβλία μέχρι τα σύγχρονα εταιρικά λογισμικά και τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, ο Orthmann κατάφερε να συμβαδίσει με τις τεχνολογικές και οργανωτικές αλλαγές δεκαετιών.

Οι συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως έναν ήρεμο ηγέτη και μέντορα, που προτιμούσε να ακούει πριν μιλήσει και να καθοδηγεί με το παράδειγμά του. Η συνέπεια, η ευγένεια και η αφοσίωσή του τον κατέστησαν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας. Ακόμη και όταν η Industrias Renaux μετεξελίχθηκε στη σημερινή RenauxView και πέρασε από ριζικές αλλαγές, η αποχώρησή του δεν τέθηκε ποτέ σοβαρά στο τραπέζι.

Το πλαίσιο της συνταξιοδότησης στη Βραζιλία

Η μακρόχρονη παρουσία του Orthmann στην εργασία του συνδέεται και με το θεσμικό πλαίσιο της Βραζιλίας. Η νομοθεσία προβλέπει ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης - σήμερα 65 έτη για τους άνδρες και 62 για τις γυναίκες - χωρίς όμως να επιβάλλει την υποχρεωτική αποχώρηση από τον ιδιωτικό τομέα μετά τη συνταξιοδότηση.

Σε αντίθεση, στον δημόσιο τομέα ισχύει υποχρεωτική συνταξιοδότηση στα 75 έτη, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα ηλικιακά όρια αφορούν συγκεκριμένες κρατικές λειτουργίες και όχι την ιδιωτική απασχόληση. Στην περίπτωση του Walter Orthmann, η επιλογή να συνεχίσει να εργάζεται ήταν προσωπική - και όπως τελικά αποδείχθηκε ιστορική.

