Η στιγμή που η μεθυσμένη 24χρονη παίρνει σβάρνα 15 αυτοκίνητα με το ΙΧ της (vid)

Mια 24χρονη οδηγός προκάλεσε χάος σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, παρασύροντας 15 παρκαρισμένα οχήματα και προκαλώντας τεράστιες ζημιές.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, όταν 24χρονη οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και άρχισε να παρασύρει ό,τι έβρισκε μπροστά της. Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 04:00 στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Παπάφη, ξεσηκώνοντας ολόκληρη τη γειτονιά.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το ΙΧ της νεαρής γυναίκας έπεσε διαδοχικά πάνω σε 15 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα περίπτερο και την τζαμαρία καταστήματος, πριν ακινητοποιηθεί. Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η στιγμή της σύγκρουσης σε βίντεο

Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνει τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, με ένα από τα παρκαρισμένα οχήματα να εκσφενδονίζεται και να καταλήγει στο πεζοδρόμιο. Στα πλάνα ακούγεται το δυνατό «μπαμ», ενώ φαίνεται καθαρά η ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου της 24χρονης.

Όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, ο θόρυβος ήταν τέτοιος που πολλοί πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, πιστεύοντας ότι είχε σημειωθεί σοβαρό δυστύχημα.

Σύλληψη και δίωξη

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνέλαβαν την 24χρονη οδηγό. Παρά τη σφοδρότητα του τροχαίου, η ίδια είναι καλά στην υγεία της. Σε έλεγχο αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων, με αποτέλεσμα να της επιβληθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

«Δεν σώζεται με τίποτα»

Ιδιοκτήτες των κατεστραμμένων οχημάτων μιλούν για ολοκληρωτική καταστροφή. «Με πήρε τηλέφωνο η αδερφή μου γιατί το είδε στην τηλεόραση. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο και κατέληξε εδώ. Έχει τεράστιες ζημιές, δεν σώζεται με τίποτα», ανέφερε ένας από τους παθόντες.

