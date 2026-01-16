Επιστήμονες ανακάλυψαν μουμιοποιημένες σορούς τσίτα σε σπηλιές στην Σαουδική Αραβία

Οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι για το πώς ακριβώς μουμιοποιήθηκαν τα μεγάλα αιλουροειδή

Επιστήμονες έκαναν μια απίστευτη ανακάλυψη στην Σαουδική Αραβία, όπου βρήκαν μουμιοποιημένα τσίτα ηλικίας από 130 έως και πάνω από 1.800 ετών, μέσα σε σπηλιές. Οι ερευνητές ανέσκαψαν επτά ολόκληρες σορούς μαζί με τα οστά 54 άλλων τσίτα σε μια τοποθεσία κοντά στην πόλη Αράρ.

Η διαδικασία της μουμιοποίησης αποτρέπει την αποσύνθεση μιας σορού, διατηρώντας το σώμα σχεδόν άθικτο. Μπορεί οι μούμιες της Αιγύπτου να είναι οι πιο γνωστές, λόγω των αρχαίων τελετουργικών, αλλά η διαδικασία αυτή μπορεί επίσης να συμβεί και φυσικά σε μέρη όπως παγετώνες, έρημοι και βάλτοι.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr