Η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου η ζώνη ασφαλείας δεν είναι υποχρεωτική

Η εξαίρεση που ξεχωρίζει στην Ευρώπη: ποια χώρα δεν έχει καταστήσει υποχρεωτική τη ζώνη ασφαλείας και τι προβλέπει η νομοθεσία.

Την ώρα που στην Ελλάδα η μη χρήση ζώνης ασφαλείας επισύρει αυστηρές κυρώσεις, με πρόστιμα που φτάνουν τα 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης, μία ευρωπαϊκή χώρα εξακολουθεί να ακολουθεί διαφορετική γραμμή.

Σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ζώνη ασφαλείας θεωρείται εδώ και δεκαετίες βασικό μέτρο προστασίας, με τη νομοθεσία να στοχεύει στη μείωση των σοβαρών και θανατηφόρων τραυματισμών σε τροχαία ατυχήματα. Στην Ελλάδα, μάλιστα, ο αναθεωρημένος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας καθιστά σαφές ότι η παράβαση δεν αφορά μόνο τον οδηγό, αλλά και τους επιβάτες.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός που δεν φορά ζώνη τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ και στέρηση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, ενώ για κάθε επιβάτη που δεν συμμορφώνεται προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ.

Η ευρωπαϊκή εξαίρεση

Η εξαίρεση στον κανόνα εντοπίζεται στην Κεντρική Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Εκεί, η χρήση ζώνης ασφαλείας για οδηγούς και συνοδηγούς δεν είναι υποχρεωτική, καθώς το σύστημα οδικής ασφάλειας βασίζεται σε διαφορετικές παραμέτρους.

Κεντρικό ρόλο παίζει το ιδιαίτερα χαμηλό όριο ταχύτητας, το οποίο σε όλη την επικράτεια του Μονακό δεν ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι χαμηλές ταχύτητες, σε συνδυασμό με τον αυστηρό έλεγχο της κυκλοφορίας, μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων.

Προβληματισμός και αντιδράσεις

Παρά τα παραπάνω, το ζήτημα δεν παύει να προκαλεί συζητήσεις. Στο Μονακό, οδηγοί αλλά και ειδικοί στην οδική ασφάλεια επισημαίνουν ότι ακόμη και σε ταχύτητες κάτω των 50 χλμ./ώρα, μια σύγκρουση μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη ή ακόμη και μοιραία.

Όπως τονίζουν, η ζώνη ασφαλείας παραμένει ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα προστασίας και η εξαίρεση του Πριγκιπάτου ενδέχεται στο μέλλον να επανεξεταστεί, στο πλαίσιο μιας γενικότερης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την οδική ασφάλεια.

