Το ΥΠΠΟ κήρυξε μνημείο το σύνολο της συλλογής με τις φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής

Το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών Τ. de Craene/H. Heuer κηρύχθηκε μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων.

Μνημείο κηρύχθηκε το σύνολο της συλλογής φωτογραφιών Τ. de Craene/H. Heuer από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων, λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της.

«Από την στιγμή, που το Υπουργείο Πολιτισμού ενημερώθηκε, δώσαμε τις σχετικές οδηγίες για τη δυνητική απόκτηση των συγκεκριμένων φωτογραφιών. Η αρμόδια Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς επικοινώνησε άμεσα με τον συλλέκτη και εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στην έδρα του, στο Έβεργκεμ του Βελγίου, ώστε να διαπιστώσουν εκ του σύνεγγυς τη συλλογή και να συνομιλήσουν μαζί του.

Με την σημερινή κήρυξη της συλλογής ως μνημείο, το Υπουργείο Πολιτισμού αποκτά το έρεισμα για να την διεκδικήσει και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους», δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr