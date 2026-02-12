Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις: Ο σπουδαιότερος άνθρωπος που γνώρισε στη ζωή του και η «γκρι σκιά» του

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις θα φορά τη φανέλα με το «τριφύλλι» για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Δύο όχι και τόσο πολύ γνωστά στοιχεία για τη ζωή του Αμερικανού φόργουορντ.

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις είναι εδώ και λίγες ώρες παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 2,5 χρόνια με ένα συμβόλαιο (4 εκ. ευρώ/χρόνο) που τον καθιστά τον τρίτο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Euroleague, πίσω από τον Βασίλιε Μίτσιτς και τον Κέντρικ Ναν.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε πράξη τη μεγάλη ανατροπή και από εκεί που όλοι περίμεναν ότι ο Αμερικανός MVP του περασμένου Final Four στο Άμπου Ντάμπι και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενέρ θα κατέληγε στην τελευταία του ομάδα στην Ευρώπη είτε στη Χάποελ Τελ Αβίβ, τον έντυσε στα πράσινα και τον φέρνει στην Αθήνα για να οδηγήσει το «τριφύλλι» στο 8ο Ευρωπαϊκό του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr