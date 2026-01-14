Τζίμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει το υπουργείο για να κάνει κάτι;»

Η Ράνια Τζίμα άσκησε σκληρή κριτική καθώς αναφέρθηκε στο πόρισμα της έρευνας για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών αλλά και την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ.

Αιχμηρά σχόλια για το πόρισμα της έρευνας για τον λόγο του μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών αλλά και την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ, Χρίστου Δήμα, έκανε η Ράνια Τζίμα καθώς αναρωτήθηκε «τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει η ηγεσία του υπουργείου για να κάνει κάτι;».

Αρχικά, η δημοσιογράφος σχολίασε την παραίτηση του Χρίστου Δήμα λέγοντας πως τελικά «το μόνο κεφάλι που έπεσε ήταν αυτό του διοικητή της ΥΠΑ, ενώ έθεσε το ερώτημα του τι θα μπορούσε να είχε κάνει ο ίδιος για να αποτρέψει το μπλακάουτ αφού το πόρισμα έδειξε ότι οφειλόταν σε απαρχαιωμένο εξοπλισμό.

