Επικεφαλής AI της Microsoft: «Η παραδοσιακή δουλειά γραφείου τελειώνει σε 12–18 μήνες»

Νέα πρόβλεψη από τη Microsoft θέτει σε αμφισβήτηση το παραδοσιακό μοντέλο δουλειάς γραφείου λόγω ραγδαίας εξέλιξης της AI.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο που δουλεύουμε. Απειλεί να αλλάξει τον ίδιο τον ορισμό της δουλειάς γραφείου. Και η πιο ηχηρή προειδοποίηση έρχεται από μέσα: από τον ίδιο τον επικεφαλής AI της Microsoft, Mustafa Suleyman.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, υποστήριξε πως μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες η πλειονότητα των εργασιών γραφείου θα μπορεί να αυτοματοποιείται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Μιλά για ρόλους όπως δικηγόροι, λογιστές, project managers ή στελέχη πωλήσεων, δηλαδή για επαγγέλματα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «ασφαλή» απέναντι στην αυτοματοποίηση.

Το μεγάλο στοίχημα της πλήρους αυτοματοποίησης

Σύμφωνα με τον Suleyman, η εξέλιξη των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και των λεγόμενων «agents» οδηγεί σε ένα περιβάλλον όπου η AI δεν θα βοηθά απλώς τους εργαζόμενους, αλλά θα αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερες από τις βασικές τους εργασίες. Από ανάλυση δεδομένων μέχρι διαχείριση έργων και εμπορική επικοινωνία, μεγάλο μέρος της καθημερινής γραφειακής ρουτίνας θα γίνεται αυτόματα.

Όπως εξηγεί, η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: ανάπτυξη ισχυρών βασικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης με τεράστια υπολογιστική ισχύ και εκπαίδευση από κορυφαίες ερευνητικές ομάδες. Στόχος είναι η δημιουργία τεχνητής γενικής νοημοσύνης «επαγγελματικού επιπέδου», ικανής να λειτουργεί μέσα στα workflows μεγάλων οργανισμών.

AI agents που θα δουλεύουν αντί για εμάς

Η επόμενη φάση δεν αφορά απλώς τα έξυπνα εργαλεία, αλλά αυτόνομους ψηφιακούς «agents» που θα συνεργάζονται μεταξύ τους. Οι agents αυτοί θα μπορούν να μαθαίνουν, να βελτιώνονται και να λαμβάνουν πρωτοβουλίες μέσα σε εταιρικά περιβάλλοντα, χωρίς συνεχή ανθρώπινη παρέμβαση.

Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της τυπικής δουλειάς γραφείου, δηλαδή η εργασία μπροστά σε έναν υπολογιστή με επεξεργασία εγγράφων, αναφορές, emails και project coordination, ενδέχεται να περιοριστεί δραστικά. Όχι απαραίτητα να εξαφανιστεί, αλλά να αλλάξει ριζικά μορφή.

Οι τεράστιες επενδύσεις πίσω από την πρόβλεψη

Για να στηρίξει αυτή τη μετάβαση, η Microsoft σχεδιάζει τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, με κεφαλαιουχικές δαπάνες που αγγίζουν τα 140 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο οικονομικό της έτος. Η στρατηγική είναι σαφής: ανάπτυξη ιδιόκτητων μοντέλων αιχμής και ενσωμάτωσή τους σε επιχειρησιακά εργαλεία.

Η πρόβλεψη του Suleyman δεν σημαίνει ότι τα επαγγέλματα γραφείου θα εξαφανιστούν από τη μια μέρα στην άλλη. Υποδηλώνει όμως ότι ο τρόπος που ορίζεται η «παραδοσιακή» δουλειά γραφείου, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία ριζικής αναθεώρησης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ