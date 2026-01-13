Το μεγαλύτερο χερσαίο ενεργειακό έργο στον κόσμο υλοποιείται στο Ρότερνταμ

Το λιμάνι του Ρότερνταμ εγκαθιστά 35 σημεία ηλεκτροδότησης πλοίων και δεκάδες χιλιόμετρα καλωδίων, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές άνθρακα στη ναυτιλία.

Μια από τις πιο φιλόδοξες ενεργειακές παρεμβάσεις παγκοσμίως παίρνει σάρκα και οστά στην καρδιά της Ευρώπης. Το λιμάνι του Ρότερνταμ προχωρά στην υλοποίηση του μεγαλύτερου χερσαίου ενεργειακού μεγα-έργου στον κόσμο, με στόχο να επιτρέψει στα πλοία που ελλιμενίζονται να απενεργοποιούν τους κινητήρες ντίζελ κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές ρύπων.

Το έργο θα αναπτυχθεί στο Maasvlakte 2 και περιλαμβάνει προβλήτα μήκους οκτώ χιλιομέτρων με 35 σημεία σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο. Υλοποιείται από τη συμμαχία Rotterdam Shore Power (RSP), σε συνεργασία με τη σουηδο-ελβετική εταιρεία τεχνολογίας ABB, η οποία αναδείχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού.

Ηλεκτροδότηση αντί για ντίζελ

Στόχος της επένδυσης είναι τα πλοία που προσεγγίζουν τρεις μεγάλους τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων να τροφοδοτούνται απευθείας από το χερσαίο δίκτυο, αντί να λειτουργούν βοηθητικές γεννήτριες ντίζελ για φωτισμό, ψύξη και συστήματα επικοινωνίας. Η ηλεκτρική ενέργεια θα προέρχεται κυρίως από ανανεώσιμες πηγές, όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, ενισχύοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του λιμανιού.

Τρία τερματικά, υποδομές «κομμένες και ραμμένες»

Οι τερματικοί σταθμοί ECT Euromax και APMT θα εξοπλιστούν με οκτώ σημεία σύνδεσης ο καθένας, σε προβλήτες μήκους δύο χιλιομέτρων. Ο ECT Delta, με τρεις προβλήτες συνολικού μήκους άνω των τεσσάρων χιλιομέτρων, θα διαθέτει 19 συνδέσεις. Κάθε εγκατάσταση θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εκάστοτε τερματικού και θα περιλαμβάνει δεκάδες χιλιόμετρα καλωδίων υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης, οπτικές ίνες, καθώς και σταθμούς μετατροπής που θα καθιστούν την ενέργεια κατάλληλη για θαλάσσια χρήση.

Η συνολική ισχύς των συστημάτων θα ξεπερνά τα 100 μεγαβάτ, ποσότητα επαρκής για την ταυτόχρονη ηλεκτροδότηση δεκάδων χιλιάδων νοικοκυριών.

Ασφάλεια εφοδιασμού και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

Σύμφωνα με τον διευθυντή του έργου της RSP, Ντένις Πρινς, δεν τίθεται ζήτημα υπερφόρτωσης του δικτύου. Όπως σημειώνει, καθημερινά ελλιμενίζονται τρία έως πέντε πλοία σε κάθε τερματικό σταθμό, γεγονός που καθιστά πρακτικά αδύνατη την ταυτόχρονη χρήση και των 35 σημείων σύνδεσης.

Το έργο ευθυγραμμίζεται και με τις επερχόμενες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις: από το 2030, τα κρουαζιερόπλοια και τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων θα υποχρεούνται να συνδέονται στο χερσαίο ηλεκτρικό δίκτυο όταν βρίσκονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Το Ρότερνταμ έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα, θέτοντας πέρυσι σε λειτουργία σταθμό ηλεκτροδότησης για κρουαζιερόπλοια στο Holland-Amerikakade.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μετά το 2030, περίπου 5.000 έως 6.000 πλοία ετησίως θα χρησιμοποιούν το σύστημα του RSP, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 96.000 τόνους κάθε χρόνο.

Αν και ο γειτονικός τερματικός σταθμός RWG αναπτύσσει αυτόνομα τις δικές του υποδομές και δεν συμμετέχει στο συγκεκριμένο έργο, η ηλεκτροδότηση του Maasvlakte 2 θεωρείται κομβικό βήμα για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και τη μετάβαση των ευρωπαϊκών λιμανιών σε μια νέα, καθαρότερη ενεργειακή εποχή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ