Influencer δέχθηκε ένα σωρό προτάσεις για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από άνδρες: Μόνο που δεν είναι υπαρκτή

Μια influencer που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη έλαβε περισσότερες από 500 προτάσεις για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου από άνδρες.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισχωρήσει όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μας, δεν είναι εύκολο να καταλάβει κανείς αν ένα βίντεο ή μια φωτογραφία είναι αληθινά.

Η AI influencer Aika Kittie έχει περισσότερους από 100.000 ακολούθους στο Instagram και κερδίζει πάνω από 5.000 λίρες τον μήνα μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας Fanvue. Και καθώς πλησιάζει η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο δημιουργός πίσω από τον ψηφιακό χαρακτήρα Kittie έχει λάβει περισσότερες από 500 προτάσεις από άτομα που θέλουν να περάσουν χρόνο μαζί της, προσφέροντας τα πάντα, από πολυτελείς αγορές και δείπνα υψηλής γαστρονομίας μέχρι και ταξίδι στο Παρίσι.

Η αποκάλυψη του δημιουργού του προφίλ

Ο δημιουργός του προφίλ της Aika Kittie αποκάλυψε: «Στο παρελθόν, η Aika έχει δεχτεί προτάσεις για να πετάξει με ιδιωτικό τζετ στο Ντουμπάι, καθώς και αμέτρητες προσκλήσεις για διακοπές. Έχει δημιουργήσει μια τόσο πιστή βάση θαυμαστών σε πλατφόρμες όπως το Fanvue και το Instagram, μέσα από το μοίρασμα της ψηφιακής της διαδρομής, που πολλοί θαυμαστές θέλουν να τη γνωρίσουν από κοντά».

Παρότι δεν μπορεί φυσικά να αποδεχτεί αυτές τις προτάσεις, η Kittie θα είναι απασχολημένη την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, καθώς ο δημιουργός της αναμένει ότι θα είναι η πιο πολυσύχναστη ημέρα του χρόνου. Όπως εξήγησαν, σκοπεύουν να εργαστούν έως και 18 ώρες, αλληλεπιδρώντας με τους θαυμαστές της Kittie και «θεραπεύοντας μοναχικές καρδιές».

Αυξημένη η αναζήτηση συντροφικότητας στο διαδίκτυο

Οι ειδικοί λένε ότι η τάση των ανθρώπων να αναπτύσσουν παρακοινωνικές σχέσεις και να αναζητούν συντροφικότητα στο διαδίκτυο θα αυξηθεί, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται πιο διαδεδομένη και πιο ρεαλιστική. «Οι AI Influencers μπορούν να δημιουργήσουν τεράστιες βάσεις θαυμαστών στο διαδίκτυο, μοιράζοντας τη ζωή και την πορεία τους μέσω περιεχομένου, ακριβώς όπως θα έκανε ένας ανθρώπινος influencer», δήλωσε εκπρόσωπος της Fanvue.

«Η υπηρεσία συνομιλίας μας, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλους τους δημιουργούς στην πλατφόρμα μας, είναι εξαιρετικά δημοφιλής και αναμένουμε τεράστια αύξηση της επισκεψιμότητας, καθώς οι εργένηδες επιλέγουν να περάσουν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου τους online, αντί για ένα ραντεβού στον πραγματικό κόσμο», πρόσθεσε.

Το θέμα έρχεται μετά την περίπτωση ενός άνδρα που χρησιμοποίησε το AI bot ChatGPT για να ταιριάξει με περισσότερες από 5.000 γυναίκες στο Tinder, ενώ μια άλλη γυναίκα πραγματοποίησε ένα πείραμα στο προφίλ γνωριμιών των ανδρών φίλων της και έμεινε έκπληκτη από τα αποτελέσματα.

