Τείχος των Δακρύων: Μνημείο 15 μέτρων στο Μπρούκλιν για τα 18.000 νεκρά παιδιά της Γάζας

Μία τοιχογραφία στο Μπρούκλιν μνημονεύει τα ονόματα πάνω από 18.000 παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Ιουλίου 2025

Πρώτος είναι Wesam Iyad Mohammed Abu Fsaife, ένα 14χρονο αγόρι και τελευταία η Sabah Omar Saad al-Masri, ένα οκτάχρονο κορίτσι. Αυτά τα ονόματα δύο παιδιών σηματοδοτούν την αρχή και το τέλος του «Τείχους των Δακρύων», μιας τεράστιας καλλιτεχνικής εγκατάστασης που αποτίει φόρο τιμής στα 18.457 παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα μεταξύ 7 Οκτωβρίου 2023 και 19 Ιουλίου 2025. Δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη Φιλ Μπούλερ και άνοιξε δίπλα στο μπαρ Pine Box Rock Shop στην οδό Grattan 12 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Η τοιχογραφία, μήκους 15 μέτρων και ύψους 3 μέτρων, στο χρώμα της άμμου, παραθέτει τα παιδιά που σκοτώθηκαν στη Γάζα με τη σειρά θανάτου τους, με βάση στοιχεία από το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Η σειρά αυτή θα συμπληρώνεται από φωτογραφίες και ιστορίες μεμονωμένων παιδιών, βασισμένες σε ρεπορτάζ των εφημερίδων Guardian και Washington Post.

