Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής

Παγοθραυστικό σκάφος της αμερικανικής Ακτοφυλακής έσπασε τον πάγο και συνόδευσε το κρουαζιερόπλοιο στην ανοιχτή θάλασσα

Το ταξίδι για τους επιβάτες ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου στην Ανταρκτική έλαβε επικίνδυνη τροπή όταν το σκάφος εγκλωβίστηκε στον πάγο 8 ναυτικά μίλια στα ανοιχτά του McMurdo Sound.

Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, και το παγοθραυστικό Polar Star της αμερικανικής Ακτοφυλακής έσπευσε στο σημείο για να βοηθήσει. Το Polar Star έπλευσε δύο φορές γύρω από το Scenic Eclipse II προτού το συνοδεύσει τέσσερα ναυτικά μίλια μέχρι να φτάσει νερά όπου μπορούσε να πλεύσει χωρίς πρόβλημα.

