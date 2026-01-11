Τρομακτικό βίντεο από χτύπημα ανεμοστρόβιλου στην Αλεξανδρούπολη!

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την Αλεξανδρούπολη. Σπασμένα καταστήματα, ξεριζωμένα δέντρα και κατεστραμμένα οχήματα. Δείτε το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή του χτυπήματος.

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε παραλιακό κατάστημα της Αλεξανδρούπολης, όταν ανεμοστρόβιλος έπληξε αιφνιδιαστικά την περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και έντονη αναστάτωση. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τα πρώτα, τρομακτικά δευτερόλεπτα του φαινομένου, με πελάτες και προσωπικό να αιφνιδιάζονται από τη μανία του ανέμου. Αλλόφρονες οι πελάτες προσπαθούσαν να σώσουν τους παιδιά τους, αλλά και εαυτούς, από το ξαφνικό χτύπημα, όπως φαίνεται στο βίντεο του e-evros.gr

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα του Σαββάτου, με την πόλη να βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής καταιγίδας, η οποία –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δήμου– είχε χαρακτηριστικά ανεμοστρόβιλου. Μέσα σε διάστημα περίπου δεκαπέντε λεπτών, οι θυελλώδεις άνεμοι, που έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε ολόκληρο τον αστικό ιστό.

Δέντρα ξεριζώθηκαν σαν πούπουλα και κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ σε κεντρικούς δρόμους και στο παραλιακό μέτωπο καταγράφηκαν σπασμένες τζαμαρίες, ξηλωμένες κατασκευές, τραπεζοκαθίσματα και κάδοι απορριμμάτων που παρασύρθηκαν σε μεγάλες αποστάσεις. Η ένταση του ανέμου ήταν τέτοια που ακόμη και δίκυκλα οχήματα μετακινήθηκαν βίαια, μετατρέποντας δρόμους σε εικόνες χάους.

Σημαντικές ζημιές σημειώθηκαν και στον αερολιμένα «Δημόκριτος». Ο αερολιμενάρχης Στέλιος Ζαντανίδης επιβεβαίωσε την ολοσχερή καταστροφή τριών εκπαιδευτικών αεροσκαφών, ενώ αναφέρθηκαν σπασμένες τζαμαρίες και πτώσεις ψευδοροφών στους εσωτερικούς χώρους. Παρά τα προβλήματα, η λειτουργία του αεροδρομίου συνεχίζεται κανονικά, καθώς δεν επηρεάστηκαν οι κρίσιμες υποδομές πτήσεων.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Ηλίας Δαστερίδης, τόνισε ότι αποτελεί πραγματική τύχη το γεγονός πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών. Όπως σημείωσε, η έντονη βροχόπτωση εκείνη την ώρα κράτησε τους πολίτες μακριά από τους δρόμους, αποτρέποντας τα χειρότερα. Την ίδια στιγμή, οι δημοτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση φερτών υλικών και πεσμένων δέντρων, ενώ τα πάρκα της πόλης παραμένουν κλειστά για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με τον Δήμο, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου αναμένεται στην Αλεξανδρούπολη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (ΔΑΦΚ – Β.Ε.), προκειμένου να πραγματοποιήσει επίσημη καταγραφή των ζημιών.

Παράλληλα, ο Δήμος κάλεσε τους καταστηματάρχες και τους πολίτες που υπέστησαν ζημιές να προσέλθουν στο ισόγειο του Δημαρχείου, για τη δήλωση των απωλειών τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν φωτογραφικό υλικό που να αποτυπώνει τις ζημιές, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αρμόδιας επιτροπής.

