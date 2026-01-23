Λυκόβρυση: Άγριος καβγάς οδηγών για την προτεραιότητα - Κλοτσιές και μπουνιές στη μέση του δρόμου
Σε σοβαρό επεισόδιο εξελίχθηκε μια διαφωνία για την προτεραιότητα μεταξύ δύο οδηγών στη Λυκόβρυση, όταν οι εμπλεκόμενοι κατέληξαν να ανταλλάσσουν ύβρεις και χτυπήματα στη μέση του δρόμου.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1), στην έξοδο της γέφυρας προς τη Λυκόβρυση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας οδηγός φορτηγού και ένας οδηγός επαγγελματικού οχήματος ακινητοποίησαν τα οχήματά τους, κατέβηκαν στο οδόστρωμα και πιάστηκαν στα χέρια, με κλοτσιές και μπουνιές μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα διερχόμενων οδηγών.
Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα οδηγοί άλλων οχημάτων να κατέβουν από τα αυτοκίνητά τους και να παρέμβουν, προκειμένου να χωρίσουν τους δύο άνδρες και να αποτραπούν τα χειρότερα.
Το επεισόδιο καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής συμπεριφοράς και της επιθετικότητας στους δρόμους.
