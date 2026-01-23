Πιάστηκε μόνος του στη φάκα: 22χρονος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και ανέβασε το βίντεο 

Συνελήφθη 22χρονος στην Αθήνα για ιλιγγιώδη ταχύτητα και «σούζες» μετά από βίντεο που ανέβασε στα social media.

Στην Αθήνα συνελήφθη ένας 22χρονος οδηγός, ο οποίος προκαλούσε αναστάτωση στους δρόμους με άκρως επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά.

Ο νεαρός έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έκανε «σούζες», καταγράφοντας τις κινήσεις του και αναρτώντας βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών.

Μετά από καταγγελίες και παρακολούθηση από ειδική ομάδα αστυνομικών, οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 22χρονο. Η δράση του έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την οδική ασφάλεια, με τις αρχές να υπενθυμίζουν ότι τέτοιες συμπεριφορές επιφέρουν αυστηρές νομικές συνέπειες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, ο νεαρός τον Ιούνιο του 2025 δεν είχε σταματήσει σε μπλόκο της Αστυνομίας στην Λεωφόρο Πατησίων, ενώ το πιο εντυπωσιακό είναι δεν είναι καν κάτοχος διπλώματος οδήγησης.

Η μηχανή του κατασχέθηκε, ενώ ο ίδιος αντιμετωπίζει ποινικές κυρώσεις.

