Οδηγός θεάτρου: 4 παραστάσεις που πρέπει να δεις τον Ιανουάριο (και δεν θα τις ξεχάσεις ποτέ)

Αυτές οι παραστάσεις θα σε ξεβολέψουν, θα σε προβληματίσουν, θα σου δώσουν τροφή για σκέψη. Ξέρω σε ποιες θεατρικές αίθουσες πρέπει να σε βρει ο πρώτος μήνας του χρόνου.

Αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που μαγεύονται από τη τέχνη του θεάτρου και απολαμβάνουν κάθε νέα θεατρική εμπειρία - όπως κι αν αυτή επηρεάσει το μυαλό και την ψυχή τους - τότε βρίσκεσαι στο σωστό μέρος. Ο Ιανουάριος αποτελεί κατεξοχήν τον μήνα που θέτουμε νέους στόχους, διαμορφώνουμε το πρόγραμμά μας και βάζουμε στον εαυτό μας προκλήσεις, δοκιμάζοντας όρια, δυνάμεις και αντοχές.

Σε περίπτωση που στη wishlist σου συμπεριλαμβάνεται η φράση «να βλέπω περισσότερες παραστάσεις», ξέρω από που θα αρχίσεις. Η αλήθεια είναι, πως η πολιτιστική ατζέντα της πρωτεύουσας είναι πλούσια, γεγονός που καθιστά την επιλογή δύσκολη. Ωστόσο, είμαστε εμείς εδώ για εσένα.

