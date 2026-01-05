Το πιο σπάνιο κύμα του κόσμου: Το σημείο όπου τέσσερα μέτωπα συγκρούονται και «εκρήγνυνται» στον ουρανό (vid)

Ένα απ' τα σπανιότερα φαινόμενα των ωκεανών κατέγραψαν κινηματογραφιστές στην Αυστραλία, όπου τέσσερα κύματα συγκρούονται ταυτόχρονα, δημιουργώντας εντυπωσιακές εκρήξεις νερού.

Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται και ως «το πιο τρελό κύμα του κόσμου» και καταγράφηκε στις αρχές του Δεκεμβρίου από τους Κρις Γουάιτ και Μπεν Άλεν, μέλη ανεξάρτητης κινηματογραφικής ομάδας με έδρα την Αυστραλία.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στα social media και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral, με χιλιάδες χρήστες να αμφισβητούν αν πρόκειται για πραγματικό πλάνο ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Τι συμβαίνει πραγματικά στο σημείο: «Νόμιζα ότι ήταν AI, αλλά είναι απολύτως αληθινό»

Ο Κρις Γουάιτ εξηγεί ότι γνώριζε την ύπαρξη του σημείου εδώ και εννέα χρόνια και επέστρεψε πρόσφατα απλώς για να δει αν το φαινόμενο εξακολουθούσε να υφίσταται: «Μόλις το είδα στο υλικό, πίστεψα ότι ήταν AI. Ακόμα κι εγώ που το είχα δει με τα μάτια μου, δεν περίμενα να δείχνει έτσι. Αλλά δεν είναι τεχνητό. Είναι τέσσερα κύματα που έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις και συγκρούονται την ίδια ακριβώς στιγμή», δήλωσε στο Stab Mag.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς, τα κύματα «τυλίγονται» γύρω από έναν ρηχό βραχώδη σχηματισμό και συγχρονίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν μια σχεδόν αδιανόητη σύγκρουση.

Το αποτέλεσμα είναι στήλες νερού που εκτοξεύονται έως και 70 μέτρα στον αέρα, σε ένα θέαμα που θυμίζει περισσότερο σκηνή επιστημονικής φαντασίας παρά φυσικό φαινόμενο.

Ο Γουάιτ, με δεκαετίες εμπειρίας στη φωτογράφιση και κινηματογράφηση ωκεανών, παραδέχεται ότι δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο: «Έχω περάσει αμέτρητες ώρες στη θάλασσα και δεν έχω δει ποτέ τίποτα που να το πλησιάζει», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε, ακόμη και διακεκριμένος Αυστραλός ωκεανογράφος δυσκολεύτηκε να πιστέψει ότι το φαινόμενο επαναλαμβανόταν και δεν ήταν απλώς μια μοναδική σύμπτωση.

Γιατί δεν γνωρίζουμε την τοποθεσία του φαινομένου;

Για λόγους ασφαλείας, αλλά και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, οι δημιουργοί επέλεξαν να μην αποκαλύψουν την ακριβή τοποθεσία του σημείου.

Όπως σημειώνουν, αν η τοποθεσία γινόταν φανερή, θα μετατρεπόταν γρήγορα σε «μαγνήτη» για influencers και κυνηγούς εντυπωσιακών selfies, με απρόβλεπτες συνέπειες.

