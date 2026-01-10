Πείτε αντίο στην διατροφική πυραμίδα: Οι ΗΠΑ την... αναποδογυρίζουν και αλλάζουν όσα ξέραμε

Οι ΗΠΑ δοκιμάζουν ένα διαφορετικό διατροφικό μοντέλο για να αντιμετωπίσουν παχυσαρκία και χρόνιες ασθένειες.

Για αρκετές δεκαετίες, η διατροφική πυραμίδα αντιμετωπιζόταν ως κάτι το ιερό. Μαθαίναμε από παιδιά ποια τρόφιμα μπαίνουν στη βάση, ποια ανεβαίνουν και ποια πρέπει να αποφεύγονται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό το μοντέλο αλλάζει ριζικά, με μια νέα οδηγία που στην πράξη αναποδογυρίζει όσα θεωρούνταν δεδομένα.

Η νέα στρατηγική ανήκει στο κίνημα MAHA, δηλαδή Make America Healthy Again. Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του βρίσκεται η απομάκρυνση από τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και η επιστροφή σε πιο απλές, φυσικές επιλογές. Η νέα πυραμίδα μοιάζει περισσότερο με σβούρα και δίνει διατροφική προτεραιότητα σε τρόφιμα που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν ψηλά ή αντιμετωπίζονταν με επιφύλαξη.

The cost of a poor diet is weighing heavily on America. Today, under President Trump’s leadership, common sense has been restored to federal food and health policy.



It's time we reduce healthcare costs & MAKE AMERICA HEALTHY AGAIN. 🥦🍇 pic.twitter.com/JYWBVqAwYc — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

Πρωτεΐνη και φυσικά τρόφιμα στην κορυφή

Στην ανώτερη ζώνη της νέας πυραμίδας βρίσκονται τα κρέατα, τα φρούτα και τα λαχανικά. Η πρωτεΐνη, κυρίως ζωικής προέλευσης, θεωρείται πλέον βασικός πυλώνας, με σύσταση κατανάλωσης 1,2 έως 1,6 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Πρόκειται για ποσότητα υψηλότερη από ό,τι συνήθως προτεινόταν.

Δίπλα στην πρωτεΐνη, τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούν κεντρικό ρόλο, με σύσταση για πέντε μερίδες ημερησίως. Ντομάτες, μπρόκολα, καρότα, πατάτες και φρούτα εποχής αποτελούν βασικά στοιχεία της καθημερινής διατροφής.

Λιπαρά χωρίς ενοχές και γαλακτοκομικά

Στο μεσαίο επίπεδο της πυραμίδας βρίσκονται τα λιπαρά, με ξεκάθαρη στροφή προς τα μη κορεσμένα, όπως το ελαιόλαδο, τα αβοκάντο και οι ξηροί καρποί. Παράλληλα, οι οδηγίες δεν δαιμονοποιούν τα κορεσμένα λιπαρά, προτείνοντας τη χρήση βουτύρου ή ζωικού λίπους στο μαγείρεμα, με τη γενική σύσταση να μην ξεπερνούν το 10 τοις εκατό των ημερήσιων θερμίδων.

Τα γαλακτοκομικά εμφανίζονται επίσης, με έμφαση στο πλήρες γάλα, παρά τις παλαιότερες συστάσεις για άπαχες επιλογές.

Υδατάνθρακες στο περιθώριο

Στη βάση της νέας πυραμίδας βρίσκονται τα δημητριακά και οι υδατάνθρακες. Το ψωμί και τα προϊόντα σίτου καταναλώνονται πιο περιορισμένα, με σαφή σύσταση αποφυγής των επεξεργασμένων και εξευγενισμένων επιλογών. Τα δημητριακά ολικής άλεσης παραμένουν αποδεκτά, αλλά όχι κυρίαρχα.

Η νέα οδηγία συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας και των χρόνιων νοσημάτων. Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι η αλλαγή διατροφικού μοντέλου μπορεί να μειώσει σημαντικά τόσο τις ασθένειες όσο και τις δαπάνες υγείας. Το αν αυτή η διατροφική ανατροπή θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, μένει να φανεί στην πράξη.

