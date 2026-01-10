Χαμός στον «αέρα» του OPEN: Ο Λαζαρίδης πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε μετά την «αλητεία» της Τζάκρη (vid)

Επεισοδιακή ήταν η συνύπαρξη του Μακάριου Λαζαρίδη με την Θεοδώρα Τζάκρη σε τηλεοπτική εκπομπή του OPEN.

Με επεισοδιακό τρόπο εξελίχθηκε η εκπομπή «Τώρα Μαζί» στο OPEN, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη να πετάει το μικρόφωνό του και να αποχωρεί εκνευρισμένος έπειτα από μια φράση της Θεοδώρας Τζάκρη.

Συγκεκριμένα, στη συζήτηση για το φημολογούμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας ανέφερε πως «είναι αναφαίρετο δικαίωμά της και αυτά που λέει η ΝΔ ότι εργαλειοποιεί το πένθος της δεν προέρχονται από τον χώρο της πολιτικής ως επιχειρήματα, αλλά από τον χώρο της αλητείας».

Τότε ο Μακάριος Λαζαρίδης παρενέβη λέγοντας: «Από ποιον χώρο; Της αλητείας; Φεύγω. Αλητείας… ντροπή», είπε και αποχώρησε πετώντας το μικρόφωνό του. «Στο καλό», του απάντησε η Θεοδώρας Τζάκρη, με τους παρουσιαστές να προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση.

Δείτε μετά το 25:00

