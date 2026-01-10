Λος Άντζελες: Πήγε για αφαίρεση κύστης και... γέννησε μωρό που αναπτυσσόταν έξω από τη μήτρα της

Μια ιατρική περίπτωση «πολύ λιγότερη από μία στο εκατομμύριο», καθώς το βρέφος κατάφερε να επιβιώσει κόντρα στις μηδαμινές πιθανότητες μιας έκτοπης κύησης που παρέμεινε αδιάγνωστη μέχρι τέλους.

Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης που αψηφά τις ιατρικές πιθανότητες έρχεται στο φως από το Λος Άντζελες, όπου η Σούζι Λόπεζ γιόρτασε τα πρώτα Χριστούγεννα με τον γιο της, Ριού. Ο μικρός γεννήθηκε κάτω από συνθήκες που οι γιατροί περιγράφουν ως «πολύ λιγότερες από μία στο εκατομμύριο», καθώς αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου έξω από τη μήτρα της μητέρας του.

Η 41χρονη σήμερα Λόπεζ, η οποία είχε ιστορικό με πολυκυστικών ωοθηκών, παρατήρησε στις αρχές του 2025 μια ασυνήθιστη διόγκωση στην κοιλιακή χώρα. Έχοντας συνηθίσει σε ασταθή κύκλο, δεν υποψιάστηκε εγκυμοσύνη, αλλά θεώρησε πως μια παλιά κύστη είχε αρχίσει να μεγαλώνει επικίνδυνα. Η διαίσθησή της ήταν εν μέρει σωστή: μια κύστη είχε πράγματι γιγαντωθεί, φτάνοντας το απίστευτο βάρος των 10 κιλών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr