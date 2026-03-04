Δένδιας: «Έχουμε λάβει τα μέτρα μας - Η Κύπρος μπορεί να αισθάνεται ασφαλής»

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας μίλησε στο δελτίο του Alpha το απόγευμα της Τετάρτης για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο δελτίο ειδήσεων του Alpha μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης (4/3) ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Νομίζω πως η Κύπρος μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Και η παρουσία των τεσσάρων F-16 και η παρουσία των δύο φρεγατών μας μπορούν να παράσχουν εξαιρετική ασφάλεια στην κυπριακή δημοκρατία», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας και σημείωσε ότι η φρεγάτα Κίμων είναι άρτια εξοπλισμένη και προετοιμασμένη για ενδεχόμενη κρίση, ωστόσο όπως είπε δεν έχει λάβει μέρος σε επιχειρήσεις.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr