«Ζωντανό νεκροταφείο» στις ΗΠΑ: Έκλεβε πτώματα μέχρι και από βρέφη και τα μάζευε στο υπόγειο (vid)

Σοκ έχει προκαλέσει υπόθεση στις ΗΠΑ, όπου άνδρας κατηγορείται για μαζική σύληση τάφων, καθώς οι Αρχές εντόπισαν περισσότερα από 100 ανθρώπινα κρανία και δεκάδες λείψανα στο υπόγειο του σπιτιού του.

Ένας άνδρας απ' την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ κατηγορείται για μαζική σύληση τάφων, μετά τον εντοπισμό περισσότερων από 100 κρανίων και ανθρώπινων λειψάνων στο υπόγειο της κατοικίας του.

Οι Αρχές επιβεβαίωσαν στις 8 Ιανουαρίου ότι ο Τζόναθαν Γκέρλαχ συνελήφθη έπειτα από πολύμηνη έρευνα που αφορούσε αλλεπάλληλες διαρρήξεις στο ιστορικό νεκροταφείο Mount Moriah, το οποίο φιλοξενεί περίπου 150.000 τάφους.

Τι βρήκε η αστυνομία στο υπόγειο: Κρανία, οστά και μουμιοποιημένα μέλη

Η αστυνομία κατάφερε να συνδέσει τις κλοπές με τον 34χρονο, εντοπίζοντας οστά, μουμιοποιημένα πόδια, αποσυντιθέμενους κορμούς και πάνω από 100 ανθρώπινα κρανία, τα οποία ήταν αποθηκευμένα τόσο στο υπόγειό του όσο και σε κοντινή αποθήκη. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος ήταν ο σκοπός του, ενώ ορισμένα από τα λείψανα εκτιμάται ότι είναι ηλικίας εκατοντάδων ετών.

«Οι ντετέκτιβ μπήκαν σε μια σκηνή που έμοιαζε με ταινία τρόμου που ζωντάνεψε. Ήταν κάτι το αδιανόητο», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Ντελαγουέρ, Τάνερ Ράους. Όπως ανέφερε, οι Αρχές έχουν ανακτήσει τεράστιο αριθμό οστών και συνεχίζουν να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν σε ποιους ανήκουν, από πού προέρχονται και πόσα άτομα αφορούν συνολικά.

Ο Γκέρλαχ αντιμετωπίζει περισσότερες από 500 κατηγορίες για βεβήλωση τάφων και αφαίρεση ανθρώπινων λειψάνων, μεταξύ των οποίων 300 κατηγορίες για κλοπή, αποδοχή κλεμμένης περιουσίας και προσβολή νεκρού. Οι Αρχές αποκάλυψαν ότι ορισμένα από τα λείψανα ανήκαν σε βρέφη ηλικίας μόλις λίγων μηνών, ενώ μία σορός έφερε ακόμη βηματοδότη: «Ήταν σε διαφορετικές καταστάσεις. Κάποια κρέμονταν, κάποια ήταν συναρμολογημένα και άλλα ήταν απλώς κρανία τοποθετημένα σε ράφια», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Τον συνέλαβαν επ' αυτοφώρω στο νεκροταφείο

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Γκέρλαχ συνελήφθη την Τρίτη 6 Ιανουαρίου μέσα στο νεκροταφείο, την ώρα που επέστρεφε στο αυτοκίνητό του κρατώντας λοστό. Μαζί του είχε σακούλα που περιείχε τα λείψανα δύο μικρών παιδιών, τρία κρανία και διάφορα άλλα οστά. Ο ίδιος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι αφαίρεσε περίπου 30 σετ ανθρώπινων λειψάνων από το νεκροταφείο.

Παραμένει άγνωστο τι σκόπευε να κάνει με τα λείψανα, ωστόσο αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι ήταν μέλος ομάδας στο Facebook με τίτλο «Human Bones and Skull Selling Group», όπου είχε φωτογραφηθεί να κρατά ανθρώπινο κρανίο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ