Καρυστιανού: «Με στοχοποιούν, περιμένω να μου ζητήσουν να αποχωρήσω από πρόεδρος του Συλλόγου»

Η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε νέες δηλώσεις με αφορμή το κόμμα της αλλά και για τον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών.

Η Μαρία Καρυστιανού, κατά τη διάρκεια της αποχώρησης της από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας για την δίκη των Τεμπών, έκανε ξανά αναφορά στο θέμα του κόμματος που έχει εξαγγείλει, λέγοντας πως η διακήρυξη αυτού δεν θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό».

Όπως αναφέρει το Onlarissa.gr, η κα. Καρυστιανού έκανε λόγο για στοχοποίησή της ενώ τόνισε πως περιμένει να της ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσει από την προεδρία του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών.

