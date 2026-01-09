Πέρασε η εμπορική συμφωνία για τη Mercosur με την Ευρώπη: Τα κράτη που ψήφισαν κατά

Μια εγκεκριμένη πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την εμπορική συμφωνία του μπλοκ με τις χώρες της Mercosur.

Μια εγκεκριμένη πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την εμπορική συμφωνία του μπλοκ με τις χώρες της Mercosur για υπογραφή, δήλωσαν τέσσερις διπλωμάτες της ΕΕ.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ιρλανδία και η Ουγγαρία εξέφρασαν την αντίθεσή τους, ενώ το Βέλγιο απείχε. Οι πρωτεύουσες της ΕΕ έχουν πλέον προθεσμία έως τις 6 μ.μ. ώρα Ελλάδας της Παρασκευής για να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις.

