«Βούρκωσαν» οι σερβιτόρες: Πελάτες εστιατορίου τούς άφησαν φιλοδώρημα 4.200 ευρώ

Πελάτες εστιατορίου άφησαν φιλοδώρημα 4.200 ευρώ στο Ιλινόις, συγκινώντας τους σερβιτόρους και τις οικογένειές τους.

Πήγαν απλώς για φαγητό, όμως για τους εργαζόμενους του εστιατορίου η βραδιά εξελίχθηκε σε μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσουν. Τουλάχιστον πέντε σερβιτόροι σε εστιατόριο του Μπόλινγκμπρουκ, στο Ιλινόις, είδαν τα φιλοδωρήματα μιας μόνο παρέας να αγγίζουν τα 4.200 ευρώ. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έκπληξη και έντονη συγκίνηση στο προσωπικό του καταστήματος εστίασης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Nest Bar & Grill, που βρίσκεται εντός του Bolingbrook Golf Club. Σύμφωνα με το ABC7 Chicago, στο εστιατόριο δειπνούσε ένα μεγάλο τραπέζι περίπου 50 ατόμων, με κάθε πελάτη να αφήνει κατά μέσο όρο φιλοδώρημα 85 ευρώ. Το συνολικό ποσό ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφήνοντας άφωνους όσους εργάζονταν εκείνη την ημέρα.

Η Yajaira Gonzales, μία από τις σερβιτόρες, αποκάλυψε ότι αρχικά δεν επρόκειτο καν να δουλέψει εκείνη την ημέρα. «Δεν έπρεπε να βρίσκομαι στη βάρδια, αλλά κάτι με ώθησε να πάω», ανέφερε. Αντίστοιχα συγκινημένη εμφανίστηκε και η συνάδελφός της, Laura Larson, η οποία δήλωσε: «Είμαι απίστευτα ευγνώμων. Έχω παιδιά και τους τελευταίους μήνες τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα».

Η εντυπωσιακή αυτή χειρονομία, ωστόσο, δεν ήταν τυχαία. Αποτελεί μέρος μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2015 από τον Joe Giamanco, πρώην σερβιτόρο και φοιτητή τότε, ο οποίος γνώριζε καλά τις δυσκολίες του κλάδου της εστίασης. Ιδιαίτερα την περίοδο των γιορτών, οι χαμηλοί μισθοί και τα εξαντλητικά ωράρια κάνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων ακόμη πιο απαιτητική.

Έτσι γεννήθηκε το «Shock & Claus», μια δράση κατά την οποία ομάδες ανθρώπων συγκεντρώνονται σε εστιατόρια, απολαμβάνουν το γεύμα τους και αφήνουν φιλοδώρημα που φτάνει τα 100 δολάρια ανά άτομο. Με τα χρόνια, η ιδέα αυτή εξαπλώθηκε σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, εξελισσόμενη σε ένα άτυπο αλλά ισχυρό κύμα στήριξης προς τους εργαζόμενους στον τομέα της εστίασης.

