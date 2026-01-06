Ακύρωση ή καθυστέρηση πτήσης λόγω κακοκαιρίας: Τα βήματα για να διεκδικήσετε αποζημίωση

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω χιονιού και πάγου (στην Ελλάδα και για άλλους λόγους). Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιβάτες δικαιούνται επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση.

Αν ενημερωθείτε για ακύρωση ενώ βρίσκεστε ήδη στο αεροδρόμιο, κατευθυνθείτε όσο πιο γρήγορα γίνεται στον υπάλληλο της πύλης.

Όπως εξηγεί ο CEO της AirAdvisor, Anton Radchenko, ο υπάλληλος μπορεί να σας κλείσει θέση σε άλλη πτήση. Αν οι ουρές είναι μεγάλες, ελέγξτε αν υπάρχουν αυτόματα μηχανήματα εξυπηρέτησης για επανακράτηση.

Ακόμη και αν τελικά ταξιδέψετε με άλλη πτήση, αυτό δεν αποκλείει το δικαίωμα αποζημίωσης.

Πότε δικαιούστε αποζημίωση;

Σύμφωνα με το Citizens Advice, μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση αν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

Η πτήση αναχωρούσε από το Ηνωμένο Βασίλειο

Η πτήση αναχωρούσε από χώρα της ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία ή την Ελβετία

Η πτήση κατέληγε στο Ηνωμένο Βασίλειο με αεροπορική εταιρεία της ΕΕ ή του ΗΒ

Η πτήση κατέληγε σε χώρα της ΕΕ με βρετανική αεροπορική εταιρεία

Αν δεν καλύπτεστε από τα παραπάνω, αξίζει να επικοινωνήσετε με την αεροπορική, καθώς ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ανά χώρα.

Πόσα χρήματα μπορείτε να λάβετε;

Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από τη διάρκεια της καθυστέρησης και την απόσταση της πτήσης:

220 ευρώ για καθυστέρηση άνω των 3 ωρών σε πτήσεις έως 1.500 χλμ

350 ευρώ για καθυστέρηση άνω των 3 ωρών σε πτήσεις 1.500–3.500 χλμ

260 ευρώ για καθυστέρηση έως 4 ωρών σε πτήσεις άνω των 3.500 χλμ

520 ευρώ για καθυστέρηση άνω των 4 ωρών σε πτήσεις άνω των 3.500 χλμ

Σε περίπτωση ακύρωσης, ο επιβάτης δικαιούται είτε πλήρη επιστροφή χρημάτων είτε εναλλακτική πτήση.

Πώς να κάνετε την αίτηση για αποζημίωση;

Το Citizens Advice προτείνει τα εξής βήματα:

Επικοινωνήστε με την αεροπορική που εκτέλεσε την πτήση

Δώστε όλα τα στοιχεία κράτησης και τις λεπτομέρειες της πτήσης

Υποβάλετε γραπτό αίτημα με σαφή περιγραφή του προβλήματος

Κρατήστε αντίγραφα όλων των εγγράφων και της επικοινωνίας

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ