Το χειρότερο σημείο για να αφήνει κάποιος το μπουφάν του στο αεροπλάνο

Οι αεροσυνοδοί αποκαλύπτουν το αηδιαστικό σημείο όπου δεν πρέπει ποτέ να βάζετε το μπουφάν σας στο αεροπλάνο.

Όταν κάποιος επιβιβάζεται σε ένα αεροπλάνο, το πρώτο πράγμα που επιθυμεί να κάνει είναι να βολευτεί. Συνήθως τα τρία πρώτα πράγματα που κάνει είναι να βγάλει το μπουφάν του, να τακτοποιήσει την τσάντα του και να φορέσει τα ακουστικά του.

Ίσως να νομίζετε ότι είναι καλή ιδέα να στριμώξετε το μπουφάν σας, μαζί με την τσάντα σας, στο ντουλάπι πάνω από το κάθισμα, ώστε να μη σας ενοχλεί και να μη πιάνει χώρο από τον χώρο του καθίσματός σας. Όμως αυτό θα ήταν λάθος, όπως αποκάλυψε η Loretta Hill, αεροσυνοδός της JetBlue Airways με δεκαετή εμπειρία.

Το αηδιαστικό σημείο που δεν σου πάει ο νους

Οι αεροσυνοδοί αποκάλυψαν το αηδιαστικό σημείο στο αεροπλάνο όπου δεν πρέπει ποτέ να αφήνετε το παλτό σας και είναι ιδιαίτερα απρόσμενο, διότι μπορεί να είναι ακριβώς το σημείο όπου συνήθως αποθηκεύετε τα πράγματά σας. Το ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα είναι σοκαριστικά βρώμικο και σίγουρα όχι το μέρος όπου θέλετε να φυλάτε κάτι που φοράτε.

Μια άλλη αεροσυνοδός, η Emilia Ryan, δήλωσε στο Reader’s Digest: «Αυτά τα ντουλάπια μπορεί να γίνουν αρκετά βρώμικα. Κυρίως επειδή οτιδήποτε έρχεται με τις ρόδες μιας βαλίτσας καταλήγει εκεί».

Μάλιστα, πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι οι ρόδες των βαλιτσών είναι 58 φορές πιο βρώμικες από ένα κάθισμα τουαλέτας. Η Emilia εξήγησε επίσης, ότι τα ντουλάπια αυτά συνήθως δεν περιλαμβάνονται στη ρουτίνα καθαρισμού του πληρώματος, οπότε δεν καθαρίζονται τακτικά. Επιπλέον, δεν είναι βοηθητικό να αποθηκεύετε εκεί μπουφάν, καθώς καταλαμβάνουν χώρο που προορίζεται για τις χειραποσκευές.

Από την πλευρά του, ο μικροβιολόγος Jason Tetro δήλωσε στο Reader’s Digest: «Σε αντίθεση με τα περισσότερα σημεία του αεροπλάνου, το ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα συνήθως δεν έχει πολλή ανθρώπινη επαφή, επειδή απλώς πετάμε μέσα τα πράγματα. Ωστόσο, οι αποσκευές που στριμώχνονται εκεί φέρνουν μαζί τους τα δικά τους βακτήρια, λόγω επαφής με κάθε είδους επιφάνειες».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ειδικοί προειδοποιούν να μη βάζετε το παλτό σας εκεί. Τον περασμένο μήνα, ο αεροσυνοδός Mateusz Maszczynski αποκάλυψε ότι αυτό είναι ένα λάθος που κάνουν περιστασιακά οι ταξιδιώτες όταν επιβιβάζονται. Τα παλτά καταλαμβάνουν επίσης πολύ χώρο, επιβραδύνοντας τις διαδικασίες μέσα στο αεροπλάνο.

Ο Mateusz ανέφερε ότι ο χώρος είναι συχνά «βρόμικος» και είπε πως «η σκέψη να βάλω το παλτό μου σε ντουλάπι πάνω από το κάθισμα μου προκαλεί πραγματική αηδία». Αντί γι’ αυτό, αποθηκεύστε το παλτό σας στα πόδια σας, στην αγκαλιά σας, μέσα στη χειραποσκευή σας ή πίσω από την πλάτη σας.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ