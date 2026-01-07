Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: «Δεν είναι κανείς από τους γονείς μαζί της σε αυτό το εγχείρημα»

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης ζήτησε εκ νέου την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του συλλόγου.

Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων των Τεμπών Παύλος Ασλανίδης ζήτησε εκ νέου την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του συλλόγου τονίζοντας ότι η σύστασή του δεν έχει κομματικούς σκοπούς και πως κανείς από τους συγγενείς δεν είναι μαζί της στο εγχείρημά της.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Ασλανίδης εξήγησε ότι υπάρχει ένα ηθικό ασυμβίβαστο.

Δείτε τι δήλωσε στο reader.gr