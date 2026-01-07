Βίντεο-ντοκουμέντο: Γυναίκα αστυνομικός που έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ πυροβολεί σε πανηγύρι δίπλα σε κόσμο

Σοκαριστικές εικόνες από πανηγύρι, με μια αστυνομικό να βγάζει το όπλο της και να πυροβολεί άνευ λόγου δίπλα στον κόσμο.

Στην επιφάνεια φέρνει η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ένα βίντεο από ένα πανηγύρι με πρωταγωνίστρια μια αστυνομικό. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η αστυνομικός βγάζει ξαφνικά ένα πιστόλι, το οπλίζει και αρχίζει να πυροβολεί σε σχετικά ευθεία βολή και ενώ δίπλα κάθεται κόσμος.

Μάλιστα, οι κάλυκες πέφτουν πάνω στο τραπέζι, στο οποίο καθόταν η γυναίκα. Στη συνέχεια σα να μην συμβαίνει τίποτα, γυρίζει χαμογελαστή και κάθεται πάλι στο τραπέζι της. Πρόκειται για αστυνομικό που έχει απασχολήσει τα ΜΜΕ ενώ είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media με αρκετούς ακόλουθους.

Όπως ανέφερε συνεργάτιδα της Ζήνας Κουτσελίνη που μίλησε με βαλλιστικό αναλυτή, η αστυνομικός έριχνε με «9άρι» πιστόλι, ωστόσο δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για υπηρεσιακό όπλο, χωρίς πάντως, να αποκλείεται κάτι τέτοιο.

Σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή του Star, η γυναίκα έχει εμφανιστεί και σε τηλεοπτικές εκπομπές ως αστυνομική αναλύτρια και σχολιάστρια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ