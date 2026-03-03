Γιατί η Ελλάδα επιλέγει την Κάρπαθο για ανάπτυξη συστοιχίας Patriot - Η στρατηγική σημασία για το Αιγαίο

Γιατί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποφάσισε να προχωρήσει στην ανάπτυξη συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο.

Το πρωί της Τρίτης (03/03) έγινε γνωστό ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στην ανάπτυξη συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων PATRIOT στην Κάρπαθο, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του εναέριου χώρου και να δημιουργηθεί ένα επιπλέον επίπεδο άμυνας.

Ερωτηθείς στην εκπομπή του OPEN «10 παντού» ο βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου για ποιο λόγο οι PATRIOT μετακινούνται στην Κάρπαθο, υποστήριξε ότι «υπάρχουν πολλοί επιχειρησιακοί σχεδιασμοί στο πεδίο που γίνονται από το ΓΕΕΘΑ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

