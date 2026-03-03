Λεωφόρος Μαραθώνος: Πυροβολισμοί εναντίον ΙΧ στα Γλυκά Νερά

Συναγερμός στη Λεωφόρο Μαραθώνος στα Γλυκά Νερά μετά από πυροβολισμούς εναντίον αυτοκινήτου. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα στη Λεωφόρος Μαραθώνος, στο ύψος των Γλυκών Νερών, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου ΙΧ αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες πυροβόλησαν προς το όχημα χωρίς να καταφέρουν να τραυματίσουν τον οδηγό ή άλλο επιβαίνοντα. Από την αυτοψία που ακολούθησε στο σημείο, αστυνομικοί εντόπισαν επτά κάλυκες και μία βολίδα στο οδόστρωμα.

Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά, ενώ δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Παράλληλα, συλλέγεται υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και κατοικιών, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το περιστατικό.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

