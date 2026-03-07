Πίσω από τις Θημωνιές: Η βραβευμένη ελληνική ταινία που έρχεται στο Netflix

Το Πίσω από τις Θημωνιές είναι από τις καλύτερες του 21ου αιώνα και από τις 15 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη στο Netflix.

Μπορεί μια ταινία να σε καθηλώσει συθέμελα; Η αφοπλιστική ταινία της Ασημίνας Προέδρου, Πίσω από τις Θημωνιές, έχει την απάντηση. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές ταινίες του 21ου αιώνα, που κυκλοφόρησε το 2022 στις κινηματογραφικές αίθουσες. Αν δεν την έχεις δει, θα έχεις την ευκαιρία από τις 15 Μαρτίου, να την απολαύσεις στο Netflix.

Το Πίσω από τις Θημωνιές κέρδισε 10 βραβεία στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Σεναρίου. Το 2024, δε, επιλέχθηκε ως η επίσημη ελληνική συμμετοχή για τα Όσκαρ, στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

