«Λέγεται καρκίνος, θα βγούμε νικητές»: Η συγκλονιστική αποκάλυψη του δημάρχου του Αγίου Ευστρατίου

Η συγκλονιστική αποκάλυψη του δημάρχου του Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη με τον καρκίνο την ημέρα των Θεοφανίων.

Το δικό του μήνυμα στέλνει ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, μετά τη δημόσια αποκάλυψη, ανήμερα των Θεοφανίων, ότι πάσχει από σπάνια μορφή καρκίνου.

Μιλώντας σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ, ο κ. Σινάνης τόνισε πως η απόφασή του να μιλήσει ανοιχτά ήταν ζήτημα ειλικρίνειας, καθώς, όπως ανέφερε, η πληροφορία είχε ήδη διαρρεύσει.

«Νομίζω πως η ειλικρίνεια είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε, ειδικά σε μια μικρή κοινωνία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr