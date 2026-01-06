Η «Συμμαχία των Προθύμων» υιοθετεί ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Οι 35 χώρες της «Συμμαχίας των Προθύμων» επικύρωσαν τη «διακήρυξη του Παρισιού», παρέχοντας ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Οι 35 χώρες που συμμετέχουν στη «Συμμαχία των Προθύμων» επικύρωσαν σήμερα, Τρίτη, τη «διακήρυξη του Παρισιού», η οποία προβλέπει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. Ο Μακρόν χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «επιχειρησιακή σύγκλιση» μεταξύ των μελών και τόνισε τη σημασία των μέτρων για τη διατήρηση μόνιμης και σταθερής ειρήνης.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας που προτείνει ο συνασπισμός, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, στοχεύουν στο να διασφαλίσουν ότι μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία δεν θα σημαίνει ποτέ παράδοση της Ουκρανίας ή νέες απειλές από τη Ρωσία.

Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ενός πυρήνα συντονισμού, ο οποίος θα επιτρέψει την πλήρη ενσωμάτωση των ενόπλων δυνάμεων του Συνασπισμού, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Παράλληλα, προχωρούν οι προετοιμασίες για τη δημιουργία πολυεθνικής δύναμης σε αέρα, θάλασσα και ξηρά, που θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με τον Μακρόν, η δύναμη αυτή θα λειτουργήσει ως «διαβεβαίωση τις ημέρες που θα ακολουθήσουν την κατάπαυση του πυρός».

Η τελετή υπογραφής της δήλωσης προθέσεων για τη συγκεκριμένη δύναμη πραγματοποιήθηκε παρουσία του γάλλου προέδρου, του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε τη σύνταξη ουσιαστικών εγγράφων που αποδεικνύουν τη δέσμευση του δυτικού συνασπισμού για πραγματική ασφάλεια στην Ουκρανία, τονίζοντας τη σημασία της μετατροπής των λόγων σε συγκεκριμένες δράσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ