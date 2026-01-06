Το 2025 ήταν το δεύτερο θερμότερο έτος στην Ιστορία της Ελλάδας

Το 2025 καταγράφηκε ως το δεύτερο θερμότερο έτος στην Ελλάδα, με θερμοκρασίες πάνω από τον μέσο όρο του 72% των ημερών. Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο.

Το 2025 καταγράφηκε ως το δεύτερο θερμότερο έτος στα χρονικά της Ελλάδας, από το 1890 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της επιστημονικής ομάδας του climatebook.

Η ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων δείχνει ότι η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα το 2025 ξεπέρασε τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020 στο 72% των ημερών του έτους, με 262 από τις 365 ημέρες να παρουσιάζουν θετικές αποκλίσεις.

Το 2025 δεν ήταν μόνο θερμό για τη χώρα μας. Σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και παγκοσμίως, το έτος καταγράφηκε επίσης ως ένα από τα θερμότερα, επιβεβαιώνοντας την τάση ανόδου της θερμοκρασίας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.

Από τα στοιχεία που παρουσιάζει η ομάδα του climatebook:

Τον Μάρτιο του 2025 σημειώθηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο στα χρονικά, με το καλοκαίρι του 2024 να παραμένει το θερμότερο.

Σημαντικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφηκαν στις αρχές Απριλίου και Οκτωβρίου.

Η μέση ετήσια θερμοκρασία για το 2025 στην Ελλάδα υπολογίστηκε στους 15,3°C, περίπου 0,7°C χαμηλότερη από το 2024 και 0,1°C υψηλότερη από το 2023. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι 6 από τα 7 θερμότερα έτη στην Ελλάδα έχουν σημειωθεί την τελευταία επταετία, ενώ τα τρία θερμότερα καταγράφηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, αποτυπώνοντας τη σαφή επιτάχυνση της θέρμανσης.

Η πλήρης ανάλυση της κατάστασης του κλίματος στην Ελλάδα για το 2025 θα δημοσιευθεί στην ετήσια έκθεση του climatebook.gr, η οποία αναμένεται σύντομα.

