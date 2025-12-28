12χρονο «παιδί-εκτελεστής» στη Σουηδία: Πληρώθηκε για συμβόλαιο θανάτου αλλά σκότωσε λάθος άτομο (vid)

Αδιανόητη υπόθεση συγκλονίζει τη Σουηδία, καθώς ένα 12χρονο αγόρι συνελήφθη μετά τη δολοφονία 21χρονου στο Μάλμε.

12χρονο αγόρι από τη Σουηδία φέρεται να πληρώθηκε με 250.000 σουηδικές κορώνες (27.000 δολάρια) για να ταξιδέψει στο Μάλμε και να σκοτώσει ένα συγκεκριμένο άτομο. Ωστόσο, κατέληξε να πυροβολήσει και να σκοτώσει έναν 21χρονο που βρισκόταν μαζί με φίλους του.

Παραμένει άγνωστο ποιος έδωσε την εντολή για τη δολοφονία και για ποιον λόγο, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται να μην ήταν η πρώτη φορά που το παιδί συμμετείχε σε «εκτέλεση».

Η σύλληψη: Είχε διαφύγει από το σπίτι της γιαγιάς του

Σύμφωνα με την εφημερίδα Expressen, ο ανήλικος συνελήφθη την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, μετά από μαρτυρίες αυτοπτών που είδαν το περιστατικό. Το παιδί είχε φύγει από το σπίτι της γιαγιάς του σε άλλη πόλη, όπου ζούσε από τα 7 του χρόνια, και πιστεύεται ότι είχε εμπλακεί σε βίαιες εγκληματικές συμμορίες.

Η αστυνομία θεωρεί ότι ο πραγματικός στόχος της δολοφονίας ήταν άλλος επιβάτης του ίδιου αυτοκινήτου. Όλοι οι επιβαίνοντες είχαν ποινικό μητρώο, ενώ και το θύμα είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης άνω των δύο ετών για ληστεία, απειλές κατά αξιωματούχων και άλλα αδικήματα.

Σοκαρισμένη η τοπική κοινότητα: «Η ηλικία πέφτει ολοένα και περισσότερο»

Στη Σουηδία, έχουν υπάρξει στο παρελθόν υποψίες για συμμετοχή 12χρονων σε εκρήξεις, ρίψη χειροβομβίδων και αποστολές για λογαριασμό συμμοριών. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που άτομο τόσο μικρής ηλικίας θεωρείται ύποπτο για θανατηφόρο πυροβολισμό.

«Βλέπουμε ότι η ηλικία πέφτει ολοένα και περισσότερο. Έχουμε δει πολύ νεαρούς δράστες, ειδικά σε περιστατικά με χειροβομβίδες… Και αναρωτιέσαι πώς φτάσαμε εδώ και πώς μπορούμε να το σταματήσουμε», δήλωσε ο Ράσεμ Τσεμπίλ, υπεύθυνος της έρευνας στην αστυνομία του Μάλμε.

Πώς στρατολογούνται τα παιδιά στη Σουηδία: Γιατί τα χρησιμοποιούν οι συμμορίες

Ο Τσεμπίλ πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι ανήλικοι εγκληματίες στρατολογούνται από «επαγγελματίες» μέσω social media και χρησιμοποιούνται για σοβαρά εγκλήματα, επειδή στη Σουηδία τα παιδιά κάτω των 15 ετών δεν μπορούν να φυλακιστούν.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας του εγκλήματος, οι εισαγγελείς σε αυτή την υπόθεση αποφάσισαν να κινήσουν ποινική διαδικασία ακόμη και για τον ανήλικο.

