Καρυστιανού: «Το κόμμα οργανώνεται γρήγορα, ανοιχτό το θέμα ηγεσίας»

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει ότι το νέο πολιτικό κόμμα οργανώνεται με ταχύτητα, ενώ η ηγεσία παραμένει ανοιχτή. Τονίζει τη σημασία κάθαρσης στη δράση των συμμετεχόντων.

Η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, υπογράμμισε απόψε ότι η προσπάθεια για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού σχηματισμού «οργανώνεται πολύ γρήγορα», ενώ τόνισε τη συγκίνηση που προκαλεί η κινητοποίηση πολιτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. «Η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει πολλούς ανθρώπους με εντυπωσιακά βιογραφικά που θέλουν να συμβάλουν», σημείωσε.

Ωστόσο, η ίδια απέφυγε να διευκρινίσει αν θα ηγηθεί προσωπικά του κόμματος. Σε συνέντευξή της στο Kontra, περιορίστηκε να πει ότι «υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά» και τόνισε ότι η εμπειρία και η γνώση αποτελούν βασικά κριτήρια συμμετοχής, χωρίς εμπλοκή σε προηγούμενους πολιτικούς χώρους.

«Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι στα βασικά μας», πρόσθεσε, ενώ επανέλαβε ότι η ηγεσία θα καθοριστεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και το ευρύτερο κοινό. «Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη μέσα από τις διαδικασίες. Το κίνημα ξεκίνησε αυθόρμητα και έχει ως τελικό στόχο την κάθαρση της χώρας», είπε, χωρίς να αποκαλύψει το όνομα του κόμματος.

Αναφερόμενη στον πολιτικό Άρη Φαραντούρη, η κ. Καρυστιανού δήλωσε: «Τον γνώρισα από κοντά και έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης και μας βοήθησε στην οργάνωση της εκδήλωσης για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που υποστηρίζουν κινήσεις με βασικό αίτημα την κάθαρση».

Σχετικά με τυχόν διαφωνίες μέσα στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων, σημείωσε ότι «σέβομαι πολύ τη γνώμη των συγγενών. Σε αυτά τα τρία χρόνια διαφωνώ σε ορισμένα σημεία, αλλά δεν το έχω εκφράσει δημόσια». Πρόσθεσε ότι η θητεία της λήγει τον Μάρτιο και μέχρι στιγμής δεν της έχει ζητηθεί παραίτηση.

Η ίδια επισήμανε, επίσης, ότι η κινητοποίησή της πηγάζει από την επιθυμία να αποκαλυφθούν τα αίτια των τραγικών γεγονότων, όπως η σύγκρουση των τρένων και η δημιουργία της πυρόσφαιρας. «Δεν πρόκειται να ευτελίσουν τον αγώνα μου. Για να λάβω απαντήσεις, θα δημιουργήσω όχι μόνο κόμμα, αλλά ό,τι χρειαστεί», τόνισε.

Σε μία ακόμη πιο προσωπική αναφορά, ανέφερε ότι δέχθηκε προτάσεις με χρήματα και τίτλους για να σιωπήσει και ότι υπήρξαν απειλές ακόμα και για την ασφάλεια του παιδιού της, χωρίς να κατονομάσει τους εμπλεκόμενους.

