Ο δικαστής που φρέναρε τον Τραμπ και διορίστηκε από τον Κλίντον: Στα 92 του, αναλαμβάνει τη δίκη Μαδούρο

Ο 92χρονος δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν αναλαμβάνει την πιο εκρηκτική υπόθεση της καριέρας του: την απαγγελία κατηγοριών στον Νικολάς Μαδούρο.

Ο Άλβιν Χέλερσταϊν, ένας από τους πιο έμπειρους και σεβαστούς εν ενεργεία ομοσπονδιακούς δικαστές στις ΗΠΑ, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με την El País, ο 92χρονος δικαστής θα προεδρεύσει της διαδικασίας απαγγελίας κατηγοριών στον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη στο Καράκας και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

