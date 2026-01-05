Ο δικαστής που φρέναρε τον Τραμπ και διορίστηκε από τον Κλίντον: Στα 92 του, αναλαμβάνει τη δίκη Μαδούρο
Ο 92χρονος δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν αναλαμβάνει την πιο εκρηκτική υπόθεση της καριέρας του: την απαγγελία κατηγοριών στον Νικολάς Μαδούρο.
Ο Άλβιν Χέλερσταϊν, ένας από τους πιο έμπειρους και σεβαστούς εν ενεργεία ομοσπονδιακούς δικαστές στις ΗΠΑ, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο.
Σύμφωνα με την El País, ο 92χρονος δικαστής θα προεδρεύσει της διαδικασίας απαγγελίας κατηγοριών στον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη στο Καράκας και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
