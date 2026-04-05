«Σταματάει η λογική»: Ο Δημητρακόπουλος «αδειάζει» τον καταδικασμένο θύτη που έκανε μήνυση στην Τούνη

Ο Δημητρακόπουλος σχολιάζει τη μήνυση στον θύτη της Ιωάννας Τούνη: «Αντί να κρύβεται για το κακούργημα, επιτίθεται στο θύμα του».

Μια νέα δικαστική περιπέτεια ξεκίνησε για την Ιωάννα Τούνη, η οποία τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Απριλίου βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σύλληψη μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον της ένας εκ των καταδικασθέντων για την υπόθεση revenge porn της influencer.

Η Τούνη, βλέποντας τον καταδικασμένο άνδρα να διασκεδάζει προκλητικά στο ίδιο νυχτερινό κέντρο, ανέβασε βίντεο στο Instagram αποκαλύπτοντας την ταυτότητά του. Η κίνηση αυτή οδήγησε στη μήνυσή της για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

