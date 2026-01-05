Πώς να ξεχωρίσετε το κοινό κρυολόγημα από τη «σούπερ γρίπη»

Το βασικό σύμπτωμα που βοηθάει κάποιον να καταλάβει αν νοσεί από ένα απλό κρυολόγημα ή από «σούπερ γρίπη».

Ο χειμώνας είναι μια εποχή που οι ασθένειες αυξάνονται, ενώ φέτος κυκλοφορεί μια «σούπερ γρίπη» που έχει ταλαιπωρήσει αρκετό κόσμο. Το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου) ανησυχούσε ότι αυτή θα ήταν η «χειρότερη εποχική γρίπη εδώ και δεκαετίες», αν και σύμφωνα με τον The Guardian, οι νοσηλείες έχουν μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που αποτελεί θετική εξέλιξη.

Ωστόσο, με την έλευση ενός νέου κύματος ψυχρού καιρού, υπάρχουν ανησυχίες ότι τα ποσοστά ασθενειών μπορεί να αυξηθούν ξανά και σε αυτή την περίπτωση, είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς τη διαφορά μεταξύ γρίπης και κρυολογήματος.

Ποια είναι η «σούπερ γρίπη»;

Πρόκειται για έναν γρήγορα μεταδιδόμενο στέλεχος H3N2, το οποίο, όπως δήλωσαν οι επιστήμονες, έχει μεταλλαχθεί αρκετά από το καλοκαίρι, καθιστώντας το πιο ανθεκτικό στα εμβόλια και τις θεραπείες.

Πολλοί άνθρωποι κάνουν το εμβόλιο γρίπης τον χειμώνα για να προστατευτούν από τη σποραδική ασθένεια, αλλά η «σούπερ γρίπη», η οποία έχει υποστεί πολλές μεταλλάξεις, είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί από ένα εμβόλιο.

Ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τη γρίπη και οι προβλέψεις ήταν απαισιόδοξες, αν και το BBC αναφέρει ότι η φετινή γρίπη μέχρι στιγμής ήταν λιγότερο «σούπερ» από ό,τι φοβούνταν οι ειδικοί.

Οι ρυθμοί εξάπλωσης είναι συγκρίσιμοι με προηγούμενα χρόνια και ενώ βρίσκονται στο υψηλότερο όριο των δεδομένων, έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης διαπίστωσε ότι είναι μόνο κατά 5-10% πιο αποτελεσματική στο να παρακάμπτει την ανοσία. Αν και δεν ήταν τόσο «σούπερ» βάσει των αρχικών φόβων και προβλέψεων, η γρίπη παραμένει μια επικίνδυνη ασθένεια.

Ποιο είναι το «κεντρικό σύμπτωμα» που την ξεχωρίζει από ένα κρυολόγημα;

Η γρίπη είναι πολύ πιο σοβαρή από ένα κρυολόγημα, αλλά πολλά από τα πρώιμα συμπτώματά τους μπορεί να μοιάζουν αρκετά. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό κρυολόγημα και μια ήπια γρίπη μπορεί να μην έχουν μεγάλες διαφορές. Ο βήχας και η μπουκωμένη μύτη δεν είναι ευχάριστα συμπτώματα, αλλά οι άνθρωποι με γρίπη είναι πιο πιθανό να έχουν πυρετό, έντονη κόπωση και πόνους στις αρθρώσεις και τους μύες.

Τα άτομα με πιο σοβαρές περιπτώσεις, θα το καταλάβουν διότι υπάρχουν και άλλα συμπτώματα. Ένα συγκεκριμένο έχει αναφερθεί από γιατρούς. Έντονοι πόνοι στο στήθος, εμετός και διάρροια είναι τα είδη συμπτωμάτων που μπορεί να δείξουν σε κάποιον ότι ταλαιπωρείται από γρίπη και όχι κρυολόγημα, ενώ κάποιοι άνθρωποι κάνουν εμετό με χολή (πράσινο υγρό).

Ο Dr Simon Clarke, ειδικός στις λοιμώδεις νόσους στο Πανεπιστήμιο του Reading, δήλωσε στην Daily Mail: «Ο εμετός με χολή συμβαίνει επειδή κάποιος κάνει εμετό με άδειο στομάχι». Εξήγησε ότι η γρίπη μπορεί να καταστέλλει την όρεξη ενός ατόμου, αφήνοντάς το να κάνει εμετό με άδειο στομάχι.

Τι πρέπει να κάνετε αν έχετε τη «σούπερ γρίπη»;

Αν κάποιος νοσεί από «σούπερ γρίπη» πρέπει να πίνει πολλά υγρά και να παραμένει ενυδατωμένος, ενώ το NHS συνιστά ξεκούραση και ύπνο. Συστήνει επίσης, την χρήση παρακεταμόλης ή ιβουπροφαίνης αν κάνουν την εμφάνισή τους, ο πυρετός, οι πόνοι στους μύες και τις αρθρώσεις. Επίσης, για όποιον εμφανίζει συμπτώματα όπως ο πόνος στο στήθος, η δυσκολία στην αναπνοή και το αίμα στο βήμα, καλό θα είναι να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό.

