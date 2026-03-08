Γιατί τα κρεμμύδια μάς κάνουν να κλαίμε - Η επιστημονική εξήγηση πίσω από το φαινόμενο

Γιατί δακρύζουν τα μάτια όταν κόβουμε κρεμμύδι; Δείτε ποια χημική αντίδραση προκαλεί τον ερεθισμό και πώς λειτουργεί ο φυσικός μηχανισμός άμυνας του φυτού.

Σχεδόν κάθε άνθρωπος που έχει καθαρίσει ή κόψει κρεμμύδι στην κουζίνα έχει βιώσει το ίδιο ενοχλητικό αποτέλεσμα: τα μάτια αρχίζουν να δακρύζουν έντονα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Παρότι πρόκειται για ένα συνηθισμένο φαινόμενο, η εξήγησή του βρίσκεται σε έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα φυσικό μηχανισμό άμυνας που διαθέτει το ίδιο το φυτό.

Το κρεμμύδι, όπως και πολλά άλλα φυτά, έχει αναπτύξει τρόπους προστασίας απέναντι σε οργανισμούς που μπορεί να το καταναλώσουν ή να το καταστρέψουν. Όταν το μαχαίρι διαπεράσει τη «σάρκα» του, τα κύτταρά του σπάνε και απελευθερώνουν ουσίες που μέχρι εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν απομονωμένες μεταξύ τους. Η επαφή αυτών των ουσιών ενεργοποιεί μια αλυσιδωτή χημική αντίδραση, η οποία οδηγεί στη δημιουργία ενός αερίου.

Το αέριο αυτό διαχέεται στην ατμόσφαιρα και φτάνει εύκολα στα μάτια του ανθρώπου που κόβει το κρεμμύδι. Εκεί, έρχεται σε επαφή με τη φυσική υγρασία που υπάρχει στην επιφάνεια του ματιού και μετατρέπεται σε μια ήπια ερεθιστική ουσία. Το αποτέλεσμα είναι το γνωστό αίσθημα καψίματος ή τσουξίματος, το οποίο ενεργοποιεί άμεσα τον φυσικό μηχανισμό άμυνας του οργανισμού.

Οι δακρυγόνοι αδένες αντιδρούν παράγοντας περισσότερα δάκρυα από το συνηθισμένο. Σκοπός τους είναι να αραιώσουν και να απομακρύνουν τη χημική ουσία από την επιφάνεια του ματιού, προστατεύοντας έτσι τον ευαίσθητο ιστό του. Γι' αυτό και, όσο περισσότερο εκτίθεται κανείς στους «ατμούς» του κρεμμυδιού, τόσο πιο έντονη γίνεται η δακρύρροια.

Παρότι το φαινόμενο μπορεί να είναι ενοχλητικό, στην πραγματικότητα αποτελεί απλώς μια φυσιολογική αντίδραση προστασίας. Δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας μικρής «χημικής άμυνας» που ενεργοποιείται κάθε φορά που κόβουμε ένα κρεμμύδι.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ