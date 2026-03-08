Γιατί αναλύεις ξανά και ξανά συζητήσεις στο μυαλό σου; Η ψυχολογία πίσω από το «overthinking»

Δεν είναι απλή ανασφάλεια· είναι ένας εξελιγμένος μηχανισμός του εγκεφάλου για την επεξεργασία του κοινωνικού ρίσκου και την επιβίωση.

Φεύγεις από μια συνάντηση που σου φάνηκε απόλυτα φυσιολογική. Ή από ένα δείπνο που ήταν αρκετά ευχάριστο. Ή από μια τυχαία ανταλλαγή κουβεντών που, επιφανειακά, δεν απαιτούσε περαιτέρω σκέψη. Τίποτα δραματικό δεν συνέβη. Κανένας καβγάς, καμία ορατή ένταση. Κι όμως, αργότερα το βράδυ, η συζήτηση επιστρέφει σιωπηλά στο μυαλό σου.

Ακούς ξανά τον τόνο της φωνής σου. Αναπαράγεις τις εκφράσεις του προσώπου του συνομιλητή σου. Επανεξετάζεις μια πρόταση που σου φάνηκε ουδέτερη εκείνη τη στιγμή. «Τι σήμαινε εκείνη η παύση;» «Μήπως το αστείο μου ακούστηκε εκβιασμένο;» «Θα έπρεπε να το είχα διατυπώσει διαφορετικά;»

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr