Πολυεθνική απέλυσε εργαζόμενο για επικίνδυνες πρακτικές: Το δικαστήριο τον δικαίωσε και αποκάλυψε μεγαλύτερη απάτη

Πολυεθνική απέλυσε υπεύθυνο αρτοποιείου για αλλοίωση ημερομηνιών και χρήση ληγμένων υλικών, όμως το δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση λόγω έλλειψης αποδείξεων και αντιφατικής στάσης της εταιρείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν πολυεθνική εταιρεία απέλυσε υπεύθυνο αρτοποιείου που λάμβανε μηνιαίο μισθό άνω των 3.000 ευρώ μικτά.

Σύμφωνα με την επιστολή απόλυσης, ο εργαζόμενος κατηγορήθηκε πως κατέψυχε προϊόντα χωρίς την έγκριση του τμήματος ποιότητας, με στόχο να «φουσκώσει την παραγωγικότητα».

Ο τρόπος που δρούσε ο υπάλληλος

Η εταιρεία υποστήριξε επίσης πως ο αρτοποιός επανατοποθετούσε στα ράφια προϊόντα αφού τα αποψύξει, αλλάζοντας την ετικέτα, ώστε να εμφανίζεται ως ημερομηνία παραγωγής η ημέρα της απόψυξης και όχι η πραγματική.

Παράλληλα, τον κατηγόρησε για χρήση ληγμένων πρώτων υλών και για αλλοίωση των ημερομηνιών λήξης στις αρχικές συσκευασίες, ενώ έκανε λόγο ακόμη και για απειλές προς άλλους εργαζόμενους, ώστε να μην τον καταγγείλουν.

Υπέρ του απολυόμενου το δικαστήριο: Τα λάθη της πολυεθνικής που τον δικαίωσαν

Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, το αρμόδιο δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα της πολυεθνικής, κρίνοντας ότι δεν προσκομίστηκαν επαρκείς και έγκυρες αποδείξεις. Η εταιρεία παρουσίασε μόνο έγγραφες καταθέσεις εργαζομένων, χωρίς όμως κανένας απ' αυτούς να εμφανιστεί στο ακροατήριο για να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς του.

Το δικαστήριο τόνισε πως οι έγγραφες δηλώσεις δεν αρκούν, αν οι υπογράφοντες δεν καταθέσουν ενώπιον του δικαστή και δεν απαντήσουν σε ερωτήσεις. Ο μοναδικός εργαζόμενος που εμφανίστηκε τελικά στη δίκη, παραδέχθηκε ότι είχε προσωπική αντιπαράθεση με τον απολυμένο, γεγονός που αποδυνάμωσε ακόμη περισσότερο τη θέση της εταιρείας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε κι ένα ακόμη στοιχείο, το οποίο ήταν τα εσωτερικά email της εταιρείας, τα οποία προσκόμισε η υπεράσπιση. Σε αυτά, ανώτερα στελέχη ζητούσαν ρητά την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων ή την επανακατάψυξη γλυκών, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη και να αποφευχθεί η οικονομική ζημιά.

Η τελική απόφαση του δικαστηρίου

Με βάση όλα τα παραπάνω, το δικαστήριο κατέληξε ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να απολύει οποιονδήποτε εργαζόμενο για πρακτικές που η ίδια είχε ανεχθεί ή και ενθαρρύνει στο παρελθόν για λόγους κερδοφορίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σκεπτικό: «Δεν έχουν αποδειχθεί τα πραγματικά περιστατικά που περιγράφονται στην επιστολή απόλυσης της εταιρείας, για τον εργαζόμενό της».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ