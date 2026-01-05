Ibiza Final Boss: Το αδιανόητο ποσό που έχει βγάλει από το βίντεο που έγινε viral

Το αστρονομικό ποσό που έχει βγάλει ο Ibiza Final Boss μετά το viral βίντεο που δημοσίευσε.

Ο Ibiza Final Boss είναι πλέον εκατομμυριούχος μετά την εκρηκτική άνοδό του με το βίντεο κλιπ που έγινε viral μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τώρα σχεδιάζει να διοργανώσει το δικό του φεστιβάλ.

Με χοντρή χρυσή αλυσίδα, επώνυμα γυαλιά και το πλέον εμβληματικό, κοφτερό «μπολ» κούρεμά του, ο Jack Kay έγινε το απρόσμενο είδωλο στο ίντερνετ αφού καταγράφηκε να χορεύει στο O Beach Club του Wayne Lineker τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Πόσα χρήματα έχει κερδίσει ο Kay

Ο πρώην εργάτης οικοδομών από το Νιούκαστλ αποκάλυψε ότι κέρδισε 800.000 λίρες μέσα σε μόλις έξι εβδομάδες αφού το βίντεο πήρε παγκόσμιες διαστάσεις, ενώ από τότε πρόσθεσε άλλες 200.000 λίρες στην τσέπη του.

Η ιλιγγιώδης άνοδός του έχει καταγραφεί σε πολλαπλές εμφανίσεις στα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου ενός ντοκιμαντέρ του Channel 4, ενώ δεν έλειψαν και τα δωρεάν προνόμια, ανάμεσά τους ένα ταξίδι με γιοτ αξίας άνω των 10.000 λιρών. Και τώρα στοχεύει ακόμη ψηλότερα.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο Kay κατέθεσε έγγραφα στο Βρετανικό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας για να κατοχυρώσει ως εμπορικό σήμα το σύνθημα Be Your Own, σύμφωνα με τη Sun. Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για να λανσάρει το δικό του νυχτερινό κλαμπ, φεστιβάλ και να δραστηριοποιηθεί αποκλειστικά ως καλλιτέχνης ηχογραφήσεων, DJ και παραγωγός.

Εφόσον εγκριθεί, το εμπορικό σήμα θα προστατεύεται για 10 χρόνια, θωρακίζοντας τον Ibiza Final Boss από πειρατές που ήδη κινούνται γύρω από το όνομά του. Ενώ τα χρήματα έρεαν άφθονα, ο Kay έχασε την ευκαιρία να κατοχυρώσει το όνομα Ibiza Final Boss, καθώς ένα άλλο πάρτι πρόλαβε και το απέκτησε στο αποκορύφωμα της ξαφνικής του φήμης.

Τα άλλα προνόμια που έχει κερδίσει ο Kay

Ο Kay εκτός από τα χρήματα έχει κερδίσει μια σειρά από προνόμια μετά την εκτόξευση της φήμης του. Κυκλοφορεί με ένα Range Rover SVR αξίας 55.000 λιρών με εξατομικευμένες πινακίδες BOSS BZA, αφού υπέγραψε μια σειρά από προσοδοφόρες συμφωνίες.

Έκλεισε συμβόλαιο πενταψήφιου ποσού με τη Boohoo Man, ξεκίνησε περιοδεία εμφανίσεων σε κλαμπ και μάλιστα επέστρεψε στην Ίμπιζα με ιδιωτικό τζετ, κερδίζοντας το εντυπωσιακό ποσό των 60.000 λιρών την ημέρα.

Έκανε θριαμβευτική επιστροφή στο O Beach Club μπροστά σε εκστασιασμένο κοινό, έκλεισε εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω της σκωτσέζικης εταιρείας Lionheart Entertainment και συνεργάστηκε με τον Λονδρέζο μουσικό Carnao Beats για την κυκλοφορία ενός techno κομματιού στο Spotify.

Ο Ibiza Final Boss ανέβηκε επίσης στη σκηνή του φεστιβάλ Creamfields στο Τσέσαϊρ και πλέον χρεώνει 2.000 λίρες ανά ανάρτηση στο Instagram για διαφημιστική προώθηση προϊόντων.

