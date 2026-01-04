Γιώργος Παπαδάκης: H τελευταία εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» που συγκίνησε το πανελλήνιο

Η συγκινητική στιγμή που εκτυλίχθηκε στις 4 Ιουλίου 2025, όταν ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό έπειτα από 34 χρόνια.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης εκτυλίχθηκε στις 4 Ιουλίου 2005, όταν ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το κοινό του μέσα από την τελευταία εκπομπή του «Καλημέρα Ελλάδα».

«Για τελευταία φορά θα κάνω αυτή τη διαδρομή», είπε ο δημοσιογράφος στην έναρξη της εκπομπής, καλημερίζοντας τους τηλεθεατές από το καμαρίνι και ζητώντας από την κάμερα να τον ακολουθήσει μέχρι το στούντιο. Αμέσως μετά προβλήθηκε ένα μουσικό αφιέρωμα με φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τη 34χρονη πορεία του στην ιστορική εκπομπή του ΑΝΤ1.

Μπαίνοντας στο πλατό, εμφανώς συγκινημένος, απευθύνθηκε απευθείας στο κοινό: «Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τελευταία μέρα που συναντιόμαστε. Τελευταία ημέρα που, μετά από 34 χρόνια, ο ΑΝΤ1, ο Μίνωας Κυριακού, ο Θοδωρής Κυριακού, αλλά πάνω απ’ όλα εσείς, μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω αυτό το μακρύ ταξίδι», είπε, ευχαριστώντας τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές για τη διαδρομή που μοιράστηκαν, ακόμη και όταν υπήρχαν διαφωνίες με τις δημοσιογραφικές του απόψεις.

Στη συνέχεια, στράφηκε προς την ομάδα του ζητώντας τους να τον βοηθήσουν «να μη συγκινηθεί πολύ», τονίζοντας ότι αισθανόταν χαρούμενος «γιατί τα καταφέραμε».

Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, λίγο πριν τις 10 το πρωί, ο Γιώργος Παπαδάκης παραδέχτηκε με τρεμάμενη φωνή πως «ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή». Περιτριγυρισμένος από τους συνεργάτες του, δέχθηκε ένα ιδιαίτερο δώρο: μια προσωπογραφία του, φτιαγμένη από εκατοντάδες μικρές εικόνες της εκπομπής, την οποία παρέδωσε ο Στρατής Λιαρέλης εκ μέρους της ομάδας.

«Σας ευχαριστώ που με αντέξατε», είπε κλείνοντας. «Καλημέρα Ελλάδα, για τελευταία φορά», ανέφερε, πριν ξεσπάσει σε δάκρυα, βάζοντας τον πιο ανθρώπινο επίλογο σε μια πορεία δεκαετιών που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

