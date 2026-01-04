«Μη με ακουμπάς»: Η αιτία του φονικού στην Πάτρα

Άγριο επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα οδήγησε στο θάνατο 30χρονου άνδρα. Οι δράστες αναζητούνται, ενώ η αστυνομία ενισχύει τα μέτρα και διεξάγει έρευνες.

Σοκ στην Πάτρα μετά το αιματηρό επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο που κατέληξε στον θάνατο ενός 30χρονου άνδρα. Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, όλα ξεκίνησαν όταν ένας από τους φερόμενους δράστες απευθύνθηκε στον άνδρα ενώ χόρευε λέγοντας «κάνε πιο ’κει, μην με ακουμπάς». Η αντίδραση του 30χρονου φαίνεται ότι πυροδότησε την άγρια συμπλοκή, η οποία εξελίχθηκε σε θανατηφόρο ξυλοδαρμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, με την πρώτη κλήση στο 100 να πραγματοποιείται δέκα λεπτά αργότερα. Στο σημείο βρέθηκαν τα μέλη της οικογένειας του θύματος, τα οποία τον μετέφεραν εν ζωή στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 30χρονος κατέληξε. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα, ακόμη και με καρέκλα.

Από τις καταθέσεις μαρτύρων και την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι οι δράστες ήταν τουλάχιστον τρεις και έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει οκτώ προσαγωγές, εκ των οποίων δύο μετατράπηκαν σε συλλήψεις, αφορώντας τους δύο συνιδιοκτήτες του κλαμπ, οι οποίοι κατηγορούνται για ψευδή βεβαίωση σχετικά με το καταγραφικό του κλειστού κυκλώματος.

Επιπλέον, έχουν προσαχθεί τρεις γυναίκες υπάλληλοι και τρεις Ρομά που βρίσκονταν στο χώρο τη στιγμή του περιστατικού. Στο μεταξύ, μέλη της οικογένειας του θύματος προκάλεσαν ζημιές σε καφενείο που ανήκει στον ιδιοκτήτη του κλαμπ, με την αστυνομία να αυξάνει τα μέτρα φύλαξης και να διατηρεί δυνάμεις των ΜΑΤ στο σημείο υπό τον φόβο αντιποίνων.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των εμπλεκόμενων.

