Γιώργος Παπαδάκης: Ο Στρατής Λιαρέλλης αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της πολύχρονης φιλίας τους

Ο θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη συγκλόνισε τον επί χρόνια φίλο του και στενό συνεργάτη του Στρατή Λιαρέλλη, ο οποίος σε μία σπάνια εμφάνισή του μίλησε για τον «πατριάρχη της πρωινής ζώνης».

Χρόνια συνεργάτες μπροστά από τις κάμερες, και συνδεδεμένοι με βαθιά φιλία πίσω από αυτές.

Σήμερα, ο αδερφικός φίλος του, Στρατής Λιαρέλλης σε μία σπάνια εμφάνισή τους μίλησε τηλεφωνικά στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, εμφανώς συγκινημένος και ιδιαίτερα φορτισμένος όπως ο ίδιος ομολόγησε για τον Γιώργο Παπαδάκη, μετά τον ξαφνικό θάνατό του.

Με σπασμένη φωνή ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στους λόγους της επιτυχίας του Γιώργου Παπαδάκη, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές, τόσο στη μακρά επαγγελματική του πορεία, όσο και από την προσωπική φιλία τους.

