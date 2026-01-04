Ούτε Χάρβαρντ, ούτε Κέιμπριτζ: Αυτό είναι το πιο έγκριτο πανεπιστήμιο στον κόσμο

Σύμφωνα με μελέτη του 2025, αυτά είναι τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο για σπουδές. Όλα τους βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μπορεί τα ονόματα του Χάρβαρντ και του Κέιμπριτζ να μονοπωλούν τη διεθνή συζήτηση για την ανώτατη εκπαίδευση, ωστόσο η κορυφή της παγκόσμιας πανεπιστημιακής κατάταξης για το 2025 ανήκει αλλού.

Σύμφωνα με τη λίστα του Times Higher Education World University Rankings, το πιο έγκριτο πανεπιστήμιο στον κόσμο δεν είναι άλλο από αυτό της Οξφόρδης. Χαρακτηριστικό της λίστας, ότι όλα τους ανήκουν στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Οξφόρδη στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που βρίσκεται στο ομώνυμο κομητειακό κέντρο της Αγγλίας, θεωρείται το αρχαιότερο πανεπιστήμιο του αγγλόφωνου κόσμου, με καταγεγραμμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα ήδη από το 1096.

Αποτελείται από 39 αυτόνομα κολλέγια και φημίζεται για το εξαιρετικά απαιτητικό σύστημα εισαγωγής, το οποίο βασίζεται όχι μόνο στις ακαδημαϊκές επιδόσεις αλλά και στο δυναμικό των υποψηφίων. Στους αποφοίτους της συγκαταλέγονται 26 πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ το ίδρυμα έχει συνδεθεί με 29 βραβεία Νόμπελ.

Οι «αιώνιοι αντίπαλοι» και τα αμερικανικά μεγαθήρια

Η ιστορική αντιπαλότητα με το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ παραμένει ζωντανή εδώ και αιώνες. Το Κέιμπριτζ, με έτος ίδρυσης το 1209, είναι το δεύτερο αρχαιότερο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο και ένα από τα πιο επιδραστικά στον κόσμο, με μακρά λίστα διεθνών διακρίσεων.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα αμερικανικά πανεπιστήμια συνεχίζουν να κυριαρχούν στις υψηλές θέσεις της κατάταξης. Το Χάρβαρντ, το παλαιότερο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ (1636), διαθέτει εντυπωσιακό απολογισμό με 161 βραβεία Νόμπελ, 48 Πούλιτζερ, 8 προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και δεκάδες Ολυμπιακά μετάλλια.

MIT, Στάνφορντ και τα τεχνολογικά «θηρία»

Ιδιαίτερη θέση στη λίστα κατέχουν τα τεχνολογικά ιδρύματα. Το MIT (Massachusetts Institute of Technology), με σύνθημα «Νους και χέρια», αριθμεί 76 Νόμπελ και θεωρείται παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία και την εφαρμοσμένη έρευνα.

Το Στάνφορντ, στην Καλιφόρνια, έχει ισχυρή παρουσία στους τομείς της νομικής, της ιατρικής και των επιχειρήσεων, ενώ έχει συνδεθεί στενά με τη Silicon Valley και την άνθηση της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας.

Τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της ελίτ

Στην κορυφαία δεκάδα συναντά κανείς επίσης το Πρίνστον, το Γέιλ, το Imperial College London, το Caltech και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ. Όλα τους διαθέτουν δεκάδες Νόμπελ, βραβεία Turing, Medals Fields και καθοριστική συμβολή στην επιστημονική και κοινωνική πρόοδο.

