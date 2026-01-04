Οι στυλιστικές επιλογές του Νικολάς Μαδούρο δεν είναι τυχαίες: Σε τι οφείλεται το διαφορετικό ντύσιμο

Οι συνεχείς αλλαγές στο ντύσιμο του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του δεν έχουν καμία σχέση με στυλ. Τη μία ζακέτα, την άλλη φούτερ και μετά μπουφάν. Όλα έχουν την εξήγησή τους.

Στην πρώτη φωτογραφία μετά τη σύλληψή του, πάνω στο πολεμικό πλοίο όπου μεταφέρθηκε, ο Νικολάς Μαδούρο εμφανίζεται με γκρι αθλητική ζακέτα-φούτερ και λευκή φανέλα από μέσα.

Η σύλληψη έγινε στο Καράκας, όπου η θερμοκρασία κυμαινόταν γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ο Ιανουάριος είναι ο πιο «κρύος» μήνας στη Βενεζουέλα, όμως ακόμη κι έτσι οι θερμοκρασίες σπάνια πέφτουν κάτω από τους 22 βαθμούς. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τη στιγμή της επιχείρησης φορούσε μόνο τη φανέλα και του προστέθηκε η ζακέτα καθώς άρχισε η μεταφορά του σε ψυχρότερες περιοχές.

Η αλλαγή στο ντύσιμο του Μαδούρο: Με φούτερ και σκούφο στη Νέα Υόρκη

Η επόμενη εμφάνιση του Μαδούρο έγινε κατά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη, όπου πλέον φορούσε γαλάζιο φούτερ και σκούφο. Η διαφορά κλίματος ήταν ακραία, αφού εκεί η θερμοκρασία βρισκόταν στους -6 βαθμούς Κελσίου, συνθήκες απολύτως αντίθετες από εκείνες του Καράκας.

Ο χειμώνας της Νέας Υόρκης χαρακτηρίζεται από υψηλή υγρασία, γεγονός που εντείνει την αίσθηση του κρύου και δυσκολεύει ιδιαίτερα ανθρώπους συνηθισμένους σε θερμά και ξηρά κλίματα.

Παρότι ο Μαδούρο δεν έδειχνε εμφανώς να κρυώνει, το βάδισμά του μαρτυρούσε δυσφορία. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν, η απότομη μετάβαση από θερμό σε ψυχρό περιβάλλον αυξάνει τον κίνδυνο αναπνευστικών λοιμώξεων, με συμπτώματα όπως βήχας, φτέρνισμα, πονόλαιμος και έντονη κόπωση.

Το update με την κατάσταση υγείας του Μαδούρα από την DEA

Όταν ο Μαδούρο μεταφέρθηκε στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) για την επίσημη διαδικασία καταγραφής και προσαγωγής, διαγνώστηκε με πρώιμα συμπτώματα υποθερμίας.

Γι' αυτό και εμφανίστηκε αργότερα με χοντρό μαύρο μπουφάν, κουμπωμένο μέχρι πάνω, πουλόβερ από μέσα και τον χαρακτηριστικό σκούφο, ενώ βρισκόταν υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Το ντύσιμο που δεν άλλαξε ποτέ πάνω του

Ένα στοιχείο παρέμεινε ίδιο σε όλες τις εμφανίσεις του: το παντελόνι, οι άσπρες χοντρές κάλτσες και οι παντόφλες. Πρόκειται για τυπική διαδικασία για κρατούμενους στις ΗΠΑ.

Οι παντόφλες χρησιμοποιούνται για λόγους ασφάλειας, ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα τραυματισμών ή επιθετικών κινήσεων, ενώ μειώνεται και ο κίνδυνος μετάδοσης μυκήτων. Οι κάλτσες προστατεύουν τόσο από το κρύο όσο και από την έκθεση του γυμνού ποδιού σε μικρόβια στους κοινόχρηστους χώρους κράτησης.

